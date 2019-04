Consegnate le prime bandiere “Fishing for litter”

MOLFETTA - Su sfondo bianco con un enorme amo che ‘abbraccia’ una rete, un pesce e il mare, insieme con la scritta “Fishing for litter” e i simboli degli enti che hanno aderito all’iniziativa contro la plastica in mare, tra cui la Regione Puglia, le bandiere del progetto pilota regionale sono state consegnate, il 19 aprile 2019, ai pescherecci che hanno aderito all’iniziativa per il recupero e la differenziazione dei rifiuti raccolti nella pesca a strascico.



La consegna è avvenuta al porto di Molfetta per consentire a tutti di identificare i pescherecci coinvolti nel progetto pilota della Regione Puglia “Fishing for litter” nato dal protocollo d'intesa sottoscritto, a marzo 2019, da Regione Puglia, Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, l'Ager, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, l'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale. Gli enti coinvolti si sono impegnati ad incentivare, su tutto il territorio regionale, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica raccolti in mare e per monitorare la quantità e la tipologia dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni.





La prima sperimentazione di “Fishing for litter” (dall’inglese “Pesca di rifiuti”) è partita a novembre 2019 proprio da Molfetta, dove, grazie anche alla collaborazione con l'Asm, l'Azienda servizi municipalizzati Molfetta, dieci pescherecci hanno raccolto, in circa 6 mesi di attività, 2.700 chili di rifiuti con il metodo della pesca a strascico. In pratica dopo aver gettato le reti per la pesca al momento del ritiro i pescatori, come accade da tempo, hanno ritrovato insieme con il pesce ma soprattutto recuperato (e quindi non più rigettato in mare, ndr) pezzi di altre reti da pesca, reti di cantiere e reti per mitili, tutti in plastica, ma sono state trovate anche stracci, corde in canapa, imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, piatti e bicchieri) e imballaggi in polistirolo espanso. Testimonianze che a ‘sporcare’ il mare non sono solo i pescatori, come sarebbe facile credere, ma anche villeggianti, bagnanti e diportisti.



L'iniziativa è stata avviata anche a Barletta e sarà presto estesa pure a Manfredonia, Brindisi, Castellaneta e Porto Cesareo. In questo modo, la Regione Puglia, tra le prime ad aver aderito al progetto internazionale guidato dall’Ispra, contribuirà non solo a rendere ancor più belli e incontaminati il mar Adriatico e Ionio, ma soprattutto a salvaguardare l’ambiente ed in particolare la fauna ittica che sempre più spesso è vittima di tali oggetti gettati in maniera sconsiderata.



