Un app e totem come guida ai turisti per visitare e conoscere Lecce

LECCE - Per trovare gli orari di apertura della Cattedrale piuttosto che di un’altra più piccola ma da visitare, insieme con i suggerimenti per i pernottamenti o la pasticceria più vicina dove gustare il pasticciotto, tipico dolce salentino, ed essere informati su spettacoli, sagre, movida e tanto altro, la città di Lecce si è dotata di una piattaforma di promozione turistica e commerciale. “VisitLECCE”, questo il nome del sito web con app, di promozione dell’offerta turistica, culturale e commerciale di Lecce, fornirà risposte semplici e immediate per tante esigenze. Nel contempo è pure un punto di riferimento per quanti vogliano essere costantemente aggiornati su ciò che accade nel cuore della città.



Uno strumento per la promozione della “destinazione Lecce” congeniale al viaggiatore di oggi, sempre più abituato a usare il web e connesso ai vari social network. Dove dormire, dove mangiare, cosa vedere, ma anche gli spettacoli, gli eventi, la movida, e come usufruirne al meglio: il visitatore digitale potrà infatti esplorare agevolmente, in base alle sue esperienze e ai suoi interessi, tutte le proposte della piattaforma, la cui creazione ha coinvolto non solo professionisti del settore storico-architettonico, del gusto e della comunicazione, ma anche operatori turistici e commerciali, associazioni, enti e tutte le categorie rappresentative dell’offerta globale della città. “VisitLECCE” è una guida completa in italiano e in inglese, facile e aggiornata, per vivere la città: itinerari turistici, eventi, pagine di approfondimento dedicati ai beni culturali e ai prodotti tipici; negozi e botteghe, B&B e hotel, ristoranti e locali della movida; mezzi di trasporto, taxi, guide turistiche, offerte commerciali. Oltre che del sito si avvale di un’app e della rete di totem interattivi e naturalmente è presente sui social network più noti.





“VisitLECCE” accompagna il turista in tutte le fasi del viaggio, dalla scoperta della città - anche grazie all’app e al digital signage - al momento di arrivo e permanenza in città, fornendo le informazioni dedicate alla divertimento, allo shopping o alle bellezze di Lecce (chiese, palazzi, monumenti e luoghi architettonici o storici significativi) ma anche indicazioni commerciali, eventi culturali e di intrattenimento e indirizzi utili, assicurandosi anche un feedback sulla visita del turista alla città in vista di un miglioramento della proposta globale e di un’eventuale fidelizzazione dell’ospite.



La sperimentazione della piattaforma, al momento gestita interamente dal Comune, durerà fino a novembre 2019, a cui seguirà una seconda fase di gestione della piattaforma che sarà messa a disposizione della comunità come strumento prezioso pensato per racchiudere l’offerta complessiva della città in una logica “open” e per creare sviluppo e opportunità di business condiviso.



L’app gratuita per scoprire Lecce al momento comprende: 100 beni culturali tra chiese, palazzi, il castello, parchi, musei; 10 itinerari dedicati a storia, cultura e shopping; 28 prodotti tipici; informazioni su cosa fare, dove mangiare, dove dormire, come muoversi; 150 vetrine virtuali di negozi, botteghe artigiane, locali serali, ristoranti e strutture ricettive; suggerimenti di viaggio; video e immagini accattivanti. Alle app si aggiungono 16 totem interattivi distribuiti nei punti strategici del centro storico.