Il drink pugliese più buono è quello di tre andriesi

ANDRIA - E' di un team andriese il drink vincitore dell'Apulian Bitter Art Cocktail Competition, l'evento organizzato in collaborazione con Puro Ghiaccio ed il magazine BarTales si è svolto a Putignano. Il miglior drink composto da Vodka all'olio di oliva, biliq, cordial polline di finocchio e camomilla, sherbet limone, succo di limone e soluzione salina, ha persino un nome made in Puglia: “Il pumo pugliese” dove è stato servito.



Il team dei barman andriesi guidato dal trainer Giovanni Zagaria, formato da Fabio Roberto (Bar Manager del Cipriani, a Londra) e Vincenzo Civita (bartender presso l'hotel Lungarno, a Firenze) sono riusciti ad aggiudicarsi l’ambito premio tra nove scuole pugliesi di bartender e, durante la competition, i barman hanno realizzato drink ispirati alle forme di espressione e bellezze della Puglia, aventi come ingredienti principali gli amari della tradizione aziendale: Amaro Pugliese, Amarum e Biliq (Bitter is Better).





“L’arte pugliese in un bicchiere” è stato il filo conduttore di tutta la competition, il motore creativo dei barman in gara, che hanno concorso in team di tre elementi per ogni scuola e che si sono cimentati in due prove diverse: Signature Drink, prova nella quale i bartender hanno presentato cocktail ispirati alle bellezze artistiche (e non solo) della tradizione pugliese; e Mistery Box, in cui nove box contenenti ingredienti segreti sono stati svelati al momento della prova e i barman hanno inventato ricette sul momento per creare cocktail originali, sempre utilizzando almeno uno degli amari.



I tre vincitori, Zagaria, Roberto e Civita, fanno parte della Mix & Shake bartending school sorta ad Andria, operativa da 6 anni e che ha formato più di 300 bartender. “Dalla scuola - dice Giovanni Zagaria, presidente di Butterflyair, associazione iscritta alla seconda sezione Cultura e tempo libero dell'Albo delle associazioni del comune di Andria - sono usciti e sono sparsi in giro per il mondo bartender andriesi che lavorano a Manchester, in Australia, in Russia, a Londra, in Svezia, Scozia e ovviamente in Italia”.