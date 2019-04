Nella riserva dei Laghi di Conversano arriva l'EcoRun

CONVERSANO - Sarà la zona della collina con la torre di Castiglione, un villaggio abbandonato circa 500 anni fa, inserita nella riserva naturale dei Laghi di Conversano, attualmente area Protetta dal Wwf, lo scenario della quarta edizione del “Castiglione EcoRun”, la gara di trail running, in regime di autosufficienza, in ambiente naturale, in programma il 25 aprile 2019. L’iniziativa sportiva, organizzata dall’Asd Avis in Corsa Conversano, con il patrocinio del Comune di Conversano e con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal Puglia, è riconosciuta gara nazionale “Bronze” ed è valida come 3ª prova del Circuito Regionale di Trail Puglia 2019.



La distanza complessiva di 12 km ha un dislivello medio del 4% ed un dislivello positivo di circa 250 metri. La torre ha il suo fascino e la sua storia, ma ciò che attira di più è il mistero della sua collocazione in un posto talmente ameno da rimanere scioccati per la tanta bellezza circostante e per l’aria salubre che si respira proveniente dai numerosi fragni e lecci di bosco, il tutto collocati sopra un cocuzzolo collinare in mezzo alla fruttifera campagna di Conversano. Un miracolo della natura dove gli uccelli e la flora spontanea la fanno da padrone. Fascino dell’antica torre in pietra locale che si coniuga perfettamente a un respiro ammiccante al romanticismo che il luogo sprigiona nel suo insieme.





Per la giornata sportiva all’insegna dell’ecologia, immersi totalmente nella natura con giovamento per la salute, è inoltre prevista una camminata non agonistica, concepita per promuovere il movimento in natura, su un percorso di 6 km che attraversa i sentieri e la macchia intorno alla Torre di Castiglione.



La gara nazionale di trail running di 12 km vede il ritrovo alle ore 8, del giorno 25 aprile, nella Masseria Castiglione, strada provinciale 37 per Castiglione (tra la Conversano-Putignano e la Conversano-Castellana), e partenza alle ore 9.30. I concorrenti dovranno percorrere la zona della collina e del lago di Castiglione, per due volte. Lungo il percorso saranno dislocate bandierine, frecce, nastri e cartellonistica tesi a facilitare l’individuazione del tracciato di gara.



L'iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 22 del 22 aprile 2019, esclusivamente on-line. Ulteriori informazioni sono previste sul sito web Fidal Puglia.