Arriva la tappa del primo Campionato regionale di Baskin

GINOSA - Sarà una mattinata all’insegna dello sport, dell’allegria, dell’inclusione sociale e soprattutto della scoperta di una nuova e coinvolgente disciplina, quella del 20 aprile 2019 in programma a Ginosa. Nel Palazzetto dello Sport, a partire dalle ore 9, si disputerà la tappa ginosina del 1° Campionato Regionale di Baskin pugliese, la disciplina che ispirata alla pallacanestro si gioca con canestri più bassi, oltre ai ‘normali’, per agevolare i disabili inclusi nella squadra con i normodotati.



Al torneo parteciperà anche una vera e propria squadra di Baskin del territorio. I ragazzi dell’Anffas, della cooperativa Nuova Luce, della cooperativa Cometa Perla Genusia che gestisce il Cas, insieme ai ragazzi della Virtus Marinese, si sono allenati tutto l’anno per arrivare a disputare questa competizione.





Quella di Ginosa è un incontro fuori classifica ed è comunque la nova e penultima tappa del campionato partito il 24 marzo 2019 organizzato dalla sezione territoriale di Puglia e Basilicata del Baskin (costituita il 17 novembre 2018). Sono dieci le squadre in gara che si affronteranno sino al 5 maggio 2019. A Ginosa scenderanno in campo le squadre di Santeramo contro Ginosa e Taranto contro Gioia del Colle. Questo sport trae origine dalla pallacanestro. Ogni squadra è composta sia da giocatori disabili che normodotati. Possono partecipare sia persone con disabilità mentali che con disabilità fisiche, più o meno gravi. Anche tra i normodotati ci possono essere giocatori di pallacanestro, sportivi provenienti da altre discipline e persone meno abituate allo sport. Le squadre sono miste anche dal punto di vista del sesso e dell'età. La particolare giornata rappresenta un importante obiettivo raggiunto dopo tre anni di impegno profuso a favore dello sport inclusivo grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Asd Virtus Marinese.



«I traguardi conquistati sono due – ha spiegato il consigliere con delega allo Sport Antonio Minei – la formazione di una squadra di Baskin del territorio e la partecipazione a questo torneo. Ma la più grande soddisfazione rimane quella di aver unito disabili e normodotati sotto l’ala del Baskin, uno sport tutto da scoprire e dal nobile scopo».



Le dieci squadre in gara sono divise in tre gironi: Nord con la partecipazione della Fortitudo Basket Trani, Altetica Andria e Assori Foggia; Centro con Murgia Basket Santeramo, Fortitudo Basket Gravina e Sporting Bitonto; e Sud con Associazione Sport Handicap (Ash) Taranto, Moveu Avetrana, Olimpia Gioia del Colle e Virtus Ginosa (fuori classifica). Le squadre vincenti dei singoli gironi oltre a contendersi il titolo di Campione Regionale Puglia avranno la possibilità di accedere alle finali nazionali in programma a Cremona il 5 maggio 2019. La decima è ultima tappa si svolgerà a Taranto, nel Tensostatico Archimede, il 28 aprile con inizio alle ore 10. E sarà quella decisiva per il girone Sud per decretare chi andrà ai campionati nazionali.