Chiesa rupestre Madonna della Stella è di interesse culturale

MONOPOLI - La chiesa rupestre di età medievale “Madonna della Stella”, in contrada sant’Andrea in agro di Monopoli sulla strada che conduce ad Alberobello, è stata dichiarata di interesse culturale dalla Regione Puglia. Con decreto n. 29 del 6 febbraio 2019 del segretario regionale per la Puglia del Mibac e con decreto n. 90 del 22 marzo 2019 il segretario regionale per la Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dottoressa Eugenia Vantaggiato, ha dichiarato l’immobile denominato “Chiesa rupestre Madonna della Stella” di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.



La chiesa sorge lungo la strada che porta ad Alberobello, in una proprietà privata e in un contesto rurale ricco di coltivazioni. E’ qui che come tante altre chiese rupestri tipiche di Monopoli si trova la chiesta scavata nella roccia, una caratteristica questa che è valsa alla città la definizione di ‘città delle tane’. La chiesa “Madonna della Stella” ha unico vano rettangolare, divisa a metà da un pilastro e provvista di un’abside. La struttura nel tempo ha subito rimaneggiamenti, pertanto sono presenti altari, oltre a quello centrale, non coevi ma più recenti rispetto al periodo di frequentazione medievale della chiesa. Del medioevo non si conservano affreschi, mentre un affresco con l’immagine di una Madonna con bambino protetta in una teca con vetro si trova sull’altare centrale. Lo stile dell’affresco, infatti, fa sicuramente dedurre che si tratti di una composizione tarda rispetto ad altre pitture rupestri medievali sparse sul territorio. Proprio questo affresco darebbe il nome alla chiesa in quanto è evidente una stella sul petto di Maria.





In chiesa si accede dal fianco sinistro dove c’è un piccolo portale sormontato da una lunetta; uno spazio antistante all’ entrata accoglie i fedeli durante le feste mariane, periodo in cui il tempio è molto frequentato. La chiesa è visibile a distanza grazie al campanile a vela che termina con una raffinata croce litica ed è aperta tutti i sabato dell'anno, e nel mese di maggio anche i giovedì.