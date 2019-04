Arriva l’astrofisico Ricci per parlare di astronomia multimessaggera

CONVERSANO - L'onda gravitazionale è il nuovo messaggero dei fenomeni estremi che avvengono nel nostro Universo. E’ questa la base dell'astronomia multimessaggera che consentirà di ampliare la nostra conoscenza del cosmo e che consiste nell’osservazione di una sorgente celeste non più solo attraverso la radiazione elettromagnetica, ma anche attraverso la radiazione gravitazionale. I due canali combinati offrono informazioni complementari e indipendenti sulla natura della sorgente e sui relativi fenomeni fisici operanti in quel contesto. Una grande scoperta scientifica che nel 2017, a tre scienziati americani, è valsa l’assegnazione del premio Nobel per la Fisica dopo studi e ricerche durato decenni.



Ad illuminare curiosi e studenti, profani ed esperti di questa scienza arriva a Conversano, e in una scuola di Foggia, il professor Fulvio Ricci astrofisico e docente ordinario di Fisica Sperimentale all’Università “La Sapienza” di Roma, nonché esperto di radizione gravitazionale e responsabile italiano dell'esperimento Virgo per l'Infn dal 2008 al 2014 e portavoce della collaborazione internazionale Virgo dal 2014 al 2017, ripercorre la caccia al primo segnale, intrecciando il racconto storico, ricco di aneddoti, con approfondimenti concettuali sulle onde gravitazionali e i relativi sistemi di rivelazione.





>





In due città diverse, ma nella stessa giornata, quella del 6 aprile 2019, il professor Ricci sarà in Puglia per partecipare ad un incontro dal titolo "Alla scoperta delle onde gravitazionali" che è anche un'opera editoriale pubblicata in Italia da Edizioni Dedalo, scritto dallo stesso professor Fulvio Ricci. In mattinata, dalle ore 10, sarà al liceo scientifico “Marconi” di Foggia per incontrare gli studenti nell'ambito del Progetto Cielo e degli incontri di PugliaScienza. Nel pomeriggio, dalle ore 17, sarà a Conversano ospite del Comune dove, nella sala conferenze del Castello degli Acquaviva di Aragona, incontrerà il pubblico e gli studenti liceali e universitari di Fisica Uniba. Per presentare l’illustre scienziato ci saranno Mauro De Palma, direttore Infn della sezione di Bari,e Roberto Bellotti, direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica “Merlin” Uniba. L’ingresso è libero e gratuito a tutti.



Sarà l’occasione per capire l’importanza dell'osservazione diretta delle onde gravitazionali, le increspature nel tessuto spazio-temporale che secondo la teoria generale della relatività di Einstein vengono generate in determinate circostanze dall’interazione fra corpi compatti e massicci come la fusione fra due buchi neri, apre un nuovo capitolo della fisica della gravitazione e dell'astronomia.



Nel 2015 si è avuta la prima rivelazione diretta di un segnale emessa dalla fusione proprio di due buchi neri, mentre due anni dopo, nel 2017, è stato possibile studiare la collisione di due stelle di neutroni. Per compiere queste scoperte epocali sono stati necessari strumenti molto complessi e sofisticati: gli interferometri laser, come lo statunitense Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), le cui due antenne hanno appunto rivelato il primo passaggio di un’onda gravitazionale e quella di Virgo ospitata dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego) vicino a Pisa, messa successivamente in funzione con quelle di Ligo.



Il miglioramento della sensibilità degli strumenti, appena rimessi in funzione, sarà cruciale anche per studi di fisica fondamentale, di cosmologia e di astrofisica. La rivelazione diretta delle onde gravitazionali, in particolare lo studio delle loro proprietà, può infatti fornirci informazioni interessanti per la verifica della validità della relatività generale in regime di campo gravitazionale forte e grandi velocità (al momento della collisione i due buchi neri della prima rivelazione si muovevano con una velocità relativa pari a circa la metà della velocità della luce). Si potranno avere indicazioni anche riguardo a una teoria unificata di tutte le interazioni fondamentali, oltre che sulla natura della materia oscura e dell’energia oscura.