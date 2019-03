Tanti schermidori promettenti in Puglia, molti i foggiani

FOGGIA - Nuove medaglie per gli schermidori foggiani. Luigi Samele e Martina Criscio, entrambi di Foggia, con le rispettive squadre nazionali italiane di sciabola hanno conquistato il terzo gradino del podio e la medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo di sciabola a squadre disputati rispettivamente in Ungheria a Budapest e in Belgio a Sin Niklaas.



Il quartetto azzurro maschile formato da Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Dario Cavaliere (sostituto dell’indisponibile Aldo Montano), nella capitale ungherese, hanno debuttato sconfiggendo l’Egitto con un punteggio di 45-37, stessi punti inferti agli Stati Uniti, mentre in semifinale hanno dovuto cedere agli ungheresi per 45-43. Per due soli punti di sconfitta hanno dunque combattuto la finale per il terzo e quarto posto in cui sono riusciti a predominare sulla Germania battuta per 45-29. Mentre a vincere l’oro è stata la Corea del Sud e l’Ungheria si è dovuta accontentare, si fa per dire, dell’argento essendo stata battuta dagli asiatici per 45-41.





>





In Belgio Martina Criscio, Irene Vecchi, Rossella Gregorio ed Arianna Errigo (per la prima volta inserita dal Ct Giovanni Sirovich nel team di sciabola) sono arrivate in semifinale battendo prima la Germania per 45-22 e poi eliminando gli Stati Uniti per 45-40 poi, la partita persa contro la Russia per 45-39 in semifinale, le ha ‘costrette’ ha battersi per il terzo e quarto posto riuscendo a centrare l’obiettivo del bronzo contro la Polonia sconfitta per 45-29. L’oro è invece andato alla Francia mentre la Russia ha conquistato l’argento.



Sempre in tema di scherma pugliese, alle qualificazioni del Gran Premio Giovanissimi, disputate a Baronissi (Salerno), le pugliesi Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Arianna Errigo, Martina Criscio si sono fatte valere in maniera soddisfacente nella terza prova interregionale tra oltre cinquecento atleti in gara provenienti da cinque diverse regioni (Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria). Gli atleti pugliesi hanno portato a casa, complessivamente quattro vittorie e 17 piazzamenti. Due le vittorie nella sciabola con Martina Giancola del Club Scherma San Severo ed Emanuele Acquaviva della Scherma Trani e due nella spada con Ginevra Mangè dell’Accademia Scherma Lecce e Raffaele Colaci delle Lame Azzurre Brindisi, due secondi posti nella sciabola con Pietro Gianni Mastrolitto e Davide Cicchetti, entrambi del Circolo Schermistico Dauno, e due nel fioretto con Michelangelo Ottomanelli del Club Scherma Bari e Giada Russi del Circolo della Scherma Brindisi più altri nove piazzamenti sul terzo gradino del podio.



Il quadro dei risultati per la scherma pugliese si completa con il terzo posto per Greta Ferri della Scherma Trani nella sciabola Bambine, Alessandro Lanza delle Lame Azzurre Brindisi nella spada Maschietti, Deva Pantaleo del Club Scherma Lecce nella spada Bambine, Ludovica Faraso del Club Scherma Taranto nella spada Giovanissime, Chiara Panzera del Club Scherma Lecce nella spada Ragazze/Allieve, Davide Calianno del Circolo della Scherma Brindisi nel fioretto Maschietti, Francesco Corsa del Circolo della Scherma Brindisi nel fioretto Giovanissimi, Giammaria Biffi del Club Scherma Bari nel fioretto Ragazzi/Allievi ed Ilaria Olivieri dell’Accademia Re Manfredi nel fioretto Ragazze/Allieve.