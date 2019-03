Ostuni e Fasano tra le città pugliesi del film “Pinocchio” di Garrone

OSTUNI - Ostuni con Fasano sono le località in cui il regista romano Matteo Garrone, noto per il film “Gomorra”, ha scelto di realizzare il Paese dei Balocchi del film “Pinocchio” con Roberto Benigni nei panni di mastro Geppetto. L’attore toscano, dopo il suo “Pinocchio” del 2002 da lui diretto e interpretato, vestirà ora i panni di babbo Geppetto creatore della marionetta più famosa al mondo grazie alla fantasia dell’autore Collodi.



Ad interpretare Pinocchio sarà Federico Ielapi, protagonista di “Quo vado?” di Checco Zalone (ma ha anche partecipato alla serie della Rai “Don Matteo”). Proprio il giovane e promettente attore sarà ad Ostuni per la scena del Paese dei Balocchi dove si recherà con l’amico Lucignolo interpretato da Luca Marinelli (premio David di Donatello per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot”).





Ma la Puglia sarà presente nel film, insieme con la Toscana, anche per altre scene e con altre città: a Noicattaro, nel più piccolo teatro a mondo “Teatro cittadino nojano” realizzato in un ipogeo, sarà allestita la scena delle marionette con Mangiafuoco, interpretato da Gigi Proietti (anche lui molto atteso in Puglia), mentre a Polignano a mare sarà ricostruita la famosa scena della balena e a Monopoli la casa della Fata Turchina, altre scene saranno invece girate ad Altamura, Gravina in Puglia e Spinazzola.



Sei settimane in tutto quelle previste per le scene da girare nella nostra Puglia dove insieme con Benigni e Proietti sono attesi anche Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini nei panni del Gatto e la Volpe.



Il film “Pinocchio” ha doppia nazionalità, italiana e francese, in quanto prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company. A distribuirlo in Italia sarà 01 Distribution.