Dynamo Camp è arrivata con la radio tra i bambini ricoverati a Taranto

TARANTO - I bambini e i ragazzi, dai 6 ai 17 anni, ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica degli ospedali di Taranto hanno potuto, grazie alle iniziative di “Dynamo Camp”, vivere l'esperienza di una trasmissione radio e diventare dj per pochi minuti, con l'evento svoltosi la scorsa settimana. "Dynamo Camp", da anni, consente a bambini e ragazzi gravemente malati di poter godere di una vacanza. Ma i programmi della Terapia Ricreativa “Dynamo Camp”, offerti gratuitamente a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche, nonchè ai loro fratelli sani e ai loro genitori, prevedono una serie di attività strutturate secondo le varie terapie.



Le attività sono offerte a Dynamo Camp, in provincia di Pistoia, e, attraverso i Dynamo Programs, come è il caso di Taranto dove è arrivata RadioDynamo, anche fuori dal Camp, in numerose città d’Italia, in ospedali, associazioni e case famiglia. Tutte le attività sono strutturate secondo la Terapia Ricreativa Dynamo, che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento, ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.





A Taranto, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Medici per San Ciro” di Grottaglie e alla disponibilità della Direzione Generale dell’Asl Taranto, lo staff Dynamo è stato presente per una settimana nei reparti di Pediatria e di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata insieme con le associazioni “Simba” e “Mister Sorriso”. Ha portato inoltre la Terapia Ricreativa Dynamo nella stessa associazione “Medici per San Ciro” a Grottaglie, a beneficio di bambini e famiglie ospiti. In particolare a Taranto c’è stata l’attività di Radio Dynamo, che coinvolge i bambini nella creazione di piccoli programmi radiofonici e fa sperimentare cosa significa essere speaker o deejay: davanti al microfono, i bambini si divertono e si esprimono. La radio è intrattenimento e terapia, basata sul potere della parola e della musica come espressione e condivisione. Per la natura del mezzo, la radio raggiunge anche i bambini ospedalizzati nelle aree comuni dei reparti, ma spesso anche a bordo letto. Ed in tale occasione due partecipanti hanno dichiarato ai microfoni: “Dynamo Camp è un paradiso per noi ragazzi che sappiamo cosa c’è di peggio nella vita, è il paradiso dopo le vicende brutte” ha detto un bambino, mentre una ragazzina, Maria Sole con il suo nuovo nome di ‘battaglia’, Dj cuore, ha affermato che “Prima di incontrare Dynamo pensavo che fare la radio era difficile, poi ho parlato dentro il microfono e sono diventata una vera dj”.



Parte dei programmi realizzati entrano nel palinsesto di Radio Dynamo, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, realizzata con la collaborazione con Radio DeeJay e al supporto tecnologico di Tim. Grazie alla nuova partnership triennale con Bristol-Myers Squibb, nel 2019 Dynamo Camp potenzia i propri programmi in centri di eccellenza e case famiglia in cui è già presente, nelle città di Torino e di Roma, ed estende la propria attività in regioni nuove, Abruzzo, Marche, Umbria e Puglia. Successivamente, nel biennio 2020-2021, il progetto proseguirà, con ulteriore rafforzamento ed espansione in Sicilia, Sardegna, Basilicata, Molise e Calabria.