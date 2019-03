Due giorni dedicati all’economia circolare con esperti di antispreco

BARI - Due appuntamenti per parlare di economia circolare, ovvero il sistema economico pianificato che consente di riutilizzare i materiali (biologici e tecnici in particolare) in successivi cicli produttivi allo scopo di ridurre sempre più gli sprechi sono in programma a Bari. E presentare il progetto “CircularSud” follow-up di una iniziativa del 2016, l’Atlante Italiano dell’Economia Circolare: una piattaforma web interattiva, nell'ambito del progetto Storie di Economia Circolare, che censisce e racconta le realtà economiche e associative che in Italia fanno già economia circolare.



L'obiettivo è promuovere nel Sud Italia una consapevolezza sulle opportunità dell’economia circolare, formare un pubblico di consumatori responsabili, creando un legame tra startup innovative, realtà industriali e istituzioni. CircularSud intende promuovere sistemi di produzione e consumo responsabili in Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, attraverso iniziative di scambio di esperienze tra realtà economiche e sociali sui temi dell’EconomiaCircolare.





Ad organizzare gli eventi per il progetto “Circular Sud” sia per aziende che associazioni, ma anche al pubblico, sono il team di Cdca (Centro Documentazione Conflitti Ambientali) della Campania, in collaborazione con Zona Franka, Avanzi Popolo 2.0, Ecofesta Puglia e Revì. Gli incontri sono destinati a imprese circolari e organizzazioni sociali, per sostenere e rafforzare la crescita dell'economia circolare in Puglia.



Il primo evento è in programma il 15 marzo 2019, nell’Officina degli Esordi a Bari, dalle ore 10 alle 13 e sarà una tavola rotonda per discutere e confrontarsi sulle realtà economiche che improntano la propria azione ai principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, per realizzare uno scambio di pratiche e idee e provare a fare rete, individuando punti di forza, limiti e soluzioni. Parteciperanno insieme con le associazioni organizzatrici Eggplant, Agriplan srl, Spazio Rehab, Studio Lan, Gpp Salento e Salento four season. Mentre dalle ore 15 alle 18 si terrà l’evento aperto al pubblico ed in particolare a tutti i cittadini che vorranno approfondire i temi sull’economia circolare. E’ previsto un confronto tra imprenditori, esperti del settore e istituzioni per raccontare i meccanismi di economia circolare e sostenibile già esistenti e individuarne di possibili, portando proposte e idee, elaborando strategie condivise.



Il giorno dopo, 16 marzo, è previsto il seminario di Zona Franka su "Principi e narrazioni sull'economia circolare” per raccontare alle organizzazioni della società civile cosa è l'economia circolare, quali reti nazionali e quali realtà pugliesi esistono e come poter diffondere tra la cittadinanza campagne di comunicazione sulla produzione e il consumo sostenibili. L’incontro si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Mentre nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18 si parlerà di “Formazione specifica su campaning e comunicazione ambientale”.



La partecipazione agli eventi pubblici è garantita fino al raggiungimento della capienza massima dei luoghi ospitanti per cui è necessaria la prenotazione via email a eventi@economiacircolare.com.