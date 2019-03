Quattro gelatieri alla semifinale del Gelato Festival World Masters

FOGGIA - Quattro gelatieri della Puglia, due sono in coppia per un’unica azienda, dopo un anno di dure selezioni ed eventi che hanno coinvolto 700 gelatieri di tutta Italia, sono tra gli 89 partecipanti al “Carpigiani Day” per la prima semifinale italiana del Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria, in programma ad Anzola dell’Emilia (in provincia di Bologna) l’11 e il 12 marzo 2019. Un brindisino e tre foggiani onoreranno con giusto orgoglio la nostra terra.



La prima semifinale italiana di Gelato Festival World Masters vede i gelatieri “top” arrivare da 15 diverse regioni, qualificatisi nelle cinque tappe aperte al pubblico di Gelato Festival del 2018, ai 26 Gelato Festival Challenge e ai più importanti eventi legati al gelato organizzati tra il 2018 e il 2019.





La regione con più gelatieri è la Calabria (con 14) seguono Lazio (12), Piemonte (10), Toscana (9), Sicilia (9), Liguria (7), Lombardia (7), Campania (5), Emilia-Romagna (4), Abruzzo (3), Puglia (3), Basilicata (2), Veneto (2), Trentino-Alto Adige (1) e Marche (1).



Per la Puglia partecipano alla semifinale Taila Semerano della gelateria “Ciccio in piazza” di Ostuni con il gusto “Wao”, Costantino Montemitro della gelateria “Delice” di San Nicandro Garganico con il gusto “Mandorle e moscato di Trani”, mentre Enzo Di Noia e Mauro Altomare della gelateria Just Cafè di Zapponeta con il gusto “Ricotta e fichi”.



La semifinale, in due giornate, si svolgerà nel campus della Carpigiani Gelato University ad Anzola Emilia, la più importante scuola internazionale di gelateria scelta da 7.000 studenti ogni anno. Qui si disputerà l’avvincente sfida di gelateria che selezionerà i 4 vincitori che accederanno alla Finale Italiana di Gelato Festival World Masters nel 2021. Una seconda semifinale è in programma nel 2020. I 4 vincitori che rappresenteranno l’Italia alla Finale Mondiale saranno annunciati il 12 marzo 2019 alle ore 15 e anticiperanno le celebrazioni della Giornata Europea del Gelato Artigianale che si festeggia il 24 marzo.



Con l’edizione 2019 il Gelato Festival arriva al decimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e negli Usa, poi – da quest’anno – anche in Giappone, con un totale di 80 festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021.