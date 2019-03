Nell’ultimo week end di Carnevale arriva la “Festa del cioccolato”

BARI - Performance a rotazione a cura del maestro cioccolatiere Alessandro Del Vecchio, “Gara Amatoriale di Cake Design” a cui chiunque potrà partecipare portando una torta fatta in casa (in palio una medaglia ricordo e premi in cioccolato) e “Gara delle Maschere” per i bambini sono le novità che accompagneranno la “Festa del Cioccolato” in arrivo a Bari da domani, 1° marzo e sino a domenica 3 marzo 2019.



Nuova anche la piazza dove sarà allestita la kermesse più dolce e profumata di cioccolato. L’iniziativa sarà infatti inaugurata domani, alle ore 10, alla presenza dell’assessore comunale allo Sviluppo economico Carla Palone, in corso Vittorio Emanuele davanti al Palazzo dell’Economia. La “Festa del cioccolato” si propone come sempre di promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale come un’occasione unica per acquistare prodotti sani non reperibili nella grande distribuzione e far conoscere creatività e bontà locali. Ci sarà cioccolato per tutti i palati come fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato e dalle forme più variegate.





Gli stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia saranno organizzati come vere e proprie boutique del gusto dove ognuno proporrà le proprie specialità in base alla lavorazione, alla scelta del cacao e alla regione di provenienza. Infatti gli espositori provengono dalla Sicilia al Veneto, passando per Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Toscana, Emilia, Lombardia e Piemonte. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini e per adulti sulla lavorazione del cioccolato



L’evento torna a Bari per la seconda volta con tre giorni di dolcezza che allieteranno anche i palati più golosi e che attiveranno un indotto economico importante per il nostro sistema ricettivo, tra l’altro negli ultimi giorni di Carnevale. Tanti sono gli espositori e gli operatori che trascorreranno il week end in città, oltre ai tanti cittadini che questa iniziativa si propone di richiamare anche dai Comuni limitrofi.



Tra le novità di questa edizione, per gli amanti dell’arte culinaria, i laboratori didattici in chiave professionale in cui si potrà apprendere come nasce e si produce il cioccolato con una serie di performance a rotazione nei tre giorni a cura del maestro cioccolatiere Alessandro Del Vecchio, che organizza pure la “Gara Amatoriale di Cake Design” aperta a tutti coloro che vorranno presentare una torta fatta in casa. Naturalmente, come in ogni festa di Carnevale che si rispetti, essendo i bambini i veri protagonisti di questa dolce kermesse, oltre a tanto divertimento, i più piccoli potranno partecipare alla “Gara delle Maschere” con ricchi premi, sempre in cioccolato, alle migliori maschere. Sempre per i bambini, durante la tre giorni, saranno organizzati dei laboratori didattici con il “Choco Play” ad opera dello staff di animazione Amaltea Eventi di Bari.



E stasera, 1° marzo, dalle ore 18.30, in piazza Cattedrale nel Borgo antico di Bari, c'è il "Carnevale barese" con il funerale "de zii Rocche", organizzato dall'associazione "Acli Dalfino" a cui interverrà la sosia della Regina Elisabetta e al termine, prima magari di fare un salto alla Festa del cioccolato, assaggiare il calzone di cipolle per la sagra appositamente organizzata e poi musica con gruppi folk.