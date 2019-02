Il gruppo di pattinatori pronto per un evento gratuito

TARANTO - Anche la città di Taranto ha un gruppo di pattinatori. E’ nato spontaneamente sul social network più seguito, Facebook, e si chiama “Pattinatori di Taranto”. Gli iscritti sono una trentina ma pochi i praticanti in una città come Taranto dove non mancanto le possibilità di pattinaggio urbano, tra l'altro sicuro, visto ampie zone pedonali in pieno centro (da via d'Aquino a via Di Palma), larghi marciapiedi come quello sul lungomare di via Vittorio Emanuele II con un'ampia rotonda a via Di Palma, alle spalle del palazzo della Prefettura e con affaccio sul Mar Grande, piuttosto che il tratto lungo il canale navigabile in corso ai Due mari o persino sul porticciolo del Mar Piccolo, via Garibaldi.



Da qualche tempo organizzano anche incontri in piazza le domeniche al fine di ampliare il gruppo per condividere una passione e uno sport ma soprattutto un mezzo di locomozione antinquinante e che quindi rientra tra le mobilità sostenibili. Il prossimo appuntamento, gratuito ed aperto a tutti, per una lezione di skate è programmata alle ore 17.30 del 17 febbraio 2019 nella piazza davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio, in via Blandamura a Taranto. Oltre a pattinare insieme, ci sarà la possibilità di chiacchierare e ampliare le amicizie, socializzare con chi condivide la passione per le 'rotelle', ma anche disegnare e suonare la chitarra, confrontarsi su vari problemi e parlare delle ultimi novità in tema di pattini. L'evento di sport creativo e non convenzionale, come lo definiscono gli organizzatori, vedrà pure una gradita sorpresa per i partecipanti. Ci sarà un istruttore di skateboard e surfista e imparare un po' di skate urbano.





Lo scopo è di creare un gruppo di pattinatori sostanzioso come avviene a Roma, nelle città del Nord Italia, e persino nella più vicina Bari, per creare eventi di gruppo anche a Taranto. Spesso questo sport è poco praticato perché non si conoscono le nozioni di base o per paure infondate, per capirne di più ci sono appuntamenti ogni mercoledì alle ore 20.15 in piazza Kennedy all’ingresso di Villa Peripato per giri in città.



Tutti sono i benvenuti dai principianti, agli amanti nostalgici dei quad ai più agili sui pattini in linea. L'itinerario cambia a seconda delle condizioni meteorologiche, del numero di partecipanti e del loro livello di bravura. Andando insieme in gruppo, assicurano i più esperti, si potrà scoprire quanto sia facile andare in strada e imparare nuovi passi e salti e slalom. Non resta dunque che provare un nuovo divertimento che, tra l’altro, non costa molto e può contribuire ad inquinare meno la città di Taranto.