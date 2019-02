Taekwondoki di età dai 5 ai 10 anni pronti per i campionati regionali

BARI - Sarà il Palaflorio di Bari ad ospitare i campionati interregionali esordienti A e B e cadetti B di Taekwondo. Il prossimo week end arriveranno qui i migliori giovani talenti di una disciplina in costante ascesa e di sempre maggiore tradizione e diffusione. Centinaia di atleti in gara in una competizione diventata ormai un classico del palinsesto sportivo del Palaflorio scelto dalla sezione pugliese della Federazione Italiana Taekwondo per i campionati programmati per il 9 e il 10 febbraio 2019.



I nati nel 2008 e 2009, di età compresa tra i 10 e i 9 anni parteciperanno ai campionati interregionali maschili e femminili nelle categorie cadetti B, mentre i nati nel 2010 e 2011, di età compresa tra i 7 e gli 8 anni, e quelli nel 2012 e nel 2013, quindi di età tra i 5 ed i 6 anni, parteciperanno rispettivamente nelle categorie esordienti A e B. Sarà l’occasione per vedere all’opera i più promettenti piccoli taekwondoki provenienti da tutto il territorio nazionale in un clima che resta comunque di divertimento e di sano agonismo.





Nella prima giornata di gara ad essere protagonisti saranno i piccoli atleti delle categorie esordienti A e B: sui sei tatami predisposti sul parquet del Palaflorio si sfideranno in combattimenti di due round da un minuto intervallati da una pausa di 30 secondi lottatori suddivisi in tre gradi (cinture bianche e gialle, cinture verdi e blu e cinture rosse e nere) e in dieci categorie di peso, pronti a mettere in mostra le loro qualità e i progressi compiuti nelle primissime fasi della loro carriera sportiva.



La seconda giornata della manifestazione è invece dedicata ai ragazzi più “esperti”, quelli della categoria cadetti B, anch’essi suddivisi in tre gradi (cinture bianche e gialle, cinture verdi e blu e cinture rosse e nere) e in dieci categorie di peso, che si confronteranno in combattimenti di tre round da un minuto intervallati da una pausa di trenta secondi: non mancheranno forti emozioni in un’atmosfera di amicizia, di condivisione e di passione per una disciplina meravigliosa e ricca di fascino, fondata su integrità, perseveranza, autocontrollo e coraggio, valori di straordinaria importanza nello sport come nella vita.



Previsti premi speciali per le prime quattro società in classifica generale, medaglie per primi, secondi e terzi classificati di ciascuna categoria e attestati di partecipazione per tutti gli atleti presenti. L’ingresso al pubblico è libero e gratuito.