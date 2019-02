Terza edizione di “Fà–Fiera delle Autoproduzioni”

CONVERSANO - Una fiera dedicata alle autoproduzioni, all’artigianato nei settori dell’arte, degli alimenti, della cultura, tutte di qualità. Si tratta di “Fà – Fiera delle Autoproduzioni” in programma a Conversano il 10 febbraio 2019, dalle ore 10 alle 22 in piazza Cesare Battisti (piazza del Mercato).



Giunta alla terza edizione, l’iniziativa vuole mettere in risalto "I buoni rAccolti", l’arte del fare da sé, in un luogo di incontro tra il mondo delle piccole produzioni di qualità, alimentari, artigianali e culturali, e la comunità locale, rappresentata dalla piazza. Non è un mercatino qualsiasi, ma un luogo in cui promuovere la socialità ed in cui si svolgono attività di arte di strada, proiezioni, dibattiti, informazione e musica, promuovere un consumo genuino, equo e consapevole, oltreché l’educazione all’alimentazione attraverso diverse attività di promozione, formazione, sensibilizzazione.





Una manifestazione finalizzata a promuovere un diverso modello di economia e di vita, che metta al centro non il denaro ma le persone e le relazioni, a dimostrazione che non esiste solo il lavoro salariato, ma una miriade di altre realtà capaci di produrre, lavorare e pensare in armonia con se stessi, con gli altri e soprattutto con la natura. Un’economia che si basa principalmente sulla produzione agricola familiare con pratiche di coltivazione agro-ecologiche per una filiera corta.



Da qui l’idea di promuovere le autoproduzioni locali contadine, il baratto e il circolo virtuoso del riuso, ma nello stesso tempo creando reti solidali, valorizzando i prodotti locali, promuovendo un’agricoltura di prossimità e lo sviluppo rurale, sostenendo la vitalità delle comunità locali attraverso forme di convivialità.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione organizzativa, promossa e realizzata da alcune realtà contadine e associative locali, basato su scelte partecipate e condivise, sulla reciprocità, la fiducia, l’assenza di spirito competitivo e gerarchie, ponendosi come obiettivo il coinvolgimento in primis della rete locale informale già esistente sul territorio. In particolare sono coinvolti: Aps ConsumATtori di Cassano delle Murge, associazione Neda di Conversano, Ortocircuito Bari e Solidaria Bari/Villa Roth e le aziende agricole Totaro e D’Alessandro di Conversano. “Fà-Fiera delle Autoproduzioni” aderisce alla Rete delle Fiere delle Autoproduzioni di Puglia e Basilicata “Movimento Terre” e alla campagna di “Genuino Clandestino”.



La fiera, nata il 1° maggio del 2008, a Le Macerie “Baracche Ribelli”, come fiera mensile a Molfetta (si svolgeva ogni ultima domenica del mese) per dimostrare che esiste un mondo diverso di lavoro ed economia che va al di là del generare disuguaglianza, imbarbarimento e sfruttamento, in quanto la concezione del lavoro è incentrata sui concetti di autoproduzione e autogestione. E soprattutto la fiera mensile voleva diffondere la conoscenza e mettere in connessione le varie realtà esistenti per creare una rete di produttori e consumatori. Dopo Molfetta è stata organizzata a Giovinazzo, Matera, Corato e Terlizzi. Attualmente la Fiera è l’espressione mensile di una rete solidale composta da piccoli produttori del settore agroalimentare chiamata Movimento Terre (Rete delle Autoproduzioni di Puglia e Basilicata) che localmente intreccia rapporti con realtà attive del luogo in cui si svolge la fiera. All’interno della rete organizzatrice pertanto possono convivere associazioni, movimenti o singoli individui.



La Fiera è del tutto auto-organizzata e sperimenta la pratica dell’autogestione per poter esporre e attivare la rete di scambio di cibo, arte, saperi e mestieri. A partecipare ci sono gruppi, associazioni ma anche singoli produttori tutti proiettati verso la costruzione di una società basata sulla solidarietà e il mutuo appoggio. Sono quindi invitati tutti gli interessati a partecipare per diffondere un’altra economia possibile.