Diplomata del liceo “Lilla” sarà premiata dalla Fondazione “Itta”

FRANCAVILLA FONTANA - Il quinto premio della fondazione “Professor cavaliere Cosimo Itta” sarà conferito domani, 8 febbraio 2019, ad una diplomata al liceo classico “Vincenzo Lilla” di Francavilla Fontana.



La cerimonia si svolgerà al Castello Imperiali di Francavilla Fontana, a partire dalle ore 11, alla presenza degli studenti dei licei “Lilla” e “Ribezzo”, a conclusione del bando-concorso istituito dalla fondazione “Professor cavaliere Cosimo Itta”, francavillese e noto clarinettista nonché docente di musica.





Il premio di questa V edizione sarà assegnato alla studentessa Alice Masi, nativa di Brindisi e diplomatasi al liceo “Vincenzo Lilla”di Francavilla Fontana con 100 e lode nel 2017 e ora studentessa universitaria presso la facoltà di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Mission della fondazione “Itta” è quella di premiare ogni anno i liceali più meritevoli e più bravi che si sono contraddistinti presso i licei francavillesi. Il premio consente di tracciare un profilo dei giovani più preparati che poi, grazie all’esperienza ed all’alto livello di preparazione, investono il loro “sapere” e la loro preparazione negli studi universitari e nel mondo della ricerca e del lavoro.



Il professor Cosimo Itta, alla cui memoria è dedicato il premio, nacque a Francavilla Fontana nel 1920 e da qui mosse i primi passi nello studio del clarinetto. Dal 1936 ha compiuto studi presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma sotto la guida di molti grandi musicisti. Dal 1942, sotto la guida del maestro Luigi Cirenei, già allievo di Pietro Mascagni, entra nella banda dell’Arma dei Carabinieri di cui diverrà “Primo Clarinetto”. Cosimo Itta è stato anche professore di musica e cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



“Sono molto felice di consegnare nella mani della giovanissima Alice Masi questo prestigioso riconoscimento – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – i nostri ragazzi sono capaci di cose straordinarie e premiare il talento è opportuno e doveroso, specie in un tempo, come il nostro, dove si pretende un livellamento verso il basso. Questo premio è anche l’occasione per ricordare un illustre personaggio della nostra città, il prof. Cosimo Itta, che con la sua arte ha portato in alto il nome di Francavilla”. Alla cerimonia interverranno, oltre al sindaco Denuzzo, anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano e l’assessore alla Cultura Maria Angelotti.