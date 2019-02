Tre record con un lancio del peso per l’atleta D’Agostino

GRAVINA IN PUGLIA - Vincenzo D’Agostino, 22enne di Gravina in Puglia, ha un nuovo primato nel lancio del peso. Il campione pugliese ha superato il record personale, quello regionale ed è entrato nella rosa dei dieci lanci più lunghi al mondo del 2019.



Il brillante risultato è stato messo a segno nei giorni scorsi al Meeting Nazionale di Teramo, dove ha gareggiato per la Futurathletic team Apulia, di cui è punta di diamante, riuscendo a gettare il peso, una sfera di metallo da 7,260 chili, ad una distanza di 17,60 metri. Misura che in un solo colpo gli è valsa, nell’ordine, il nuovo primato personale, il record regionale pugliese assoluto e - non certo ultimo - l’ingresso nella top ten mondiale dei lanci del 2019, con la nona migliore prestazione indoor dall’inizio dell’anno ad oggi.





>





Il campione in erba nella disciplina del lancio del peso, ha conquistato il prestigioso titolo Fidal direttamente in pedana ed è ora pronto per ripartire alla conquista di altri successi. Il prossimo appuntamento è per il 17 febbraio 2019, ai Campionati nazionali indoor di Ancona. Nel mezzo, tra una tappa e l’altra, i duri allenamenti quotidiani, sotto l’occhio attento del tecnico foggiano Ivano Del Grosso. E naturalmente, il ritorno nella natìa Gravina, città che ora vanta tra i suoi ‘figli’ un atleta di interesse nazionale.



«Siamo davvero fieri – dicono il sindaco Alesio Valente e l’assessora allo Sport Maria Nicola Matera, commentando il riconoscimento del giovane atleta – di poter avere tra noi un campione come D’Agostino: in una disciplina a torto considerata minore, il nostro atleta sta bruciando un record dopo l’altro, costruendo da sé una storia personale fatta di sacrifici e duro lavoro, ripagata da importanti successi. Gli auguriamo di riuscire a fare sempre di più e meglio, e continueremo a stargli vicino, ma sin d’ora possiamo dire che la sua esperienza non solo è un vanto per l’intera comunità, ma anche un modello di riferimento per tutti. Pure per questo ne siamo orgogliosi».