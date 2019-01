Passeggiata con tombola letteraria per i bambini

RUVO DI PUGLIA - Gli appuntamenti in tema natalizio non sono ancora terminati. Almeno non a Ruvo di Puglia. La neve dei giorni scorsi ha impedito di effettuare una divertente e interessante, quanto inusuale tombola che si svolgerà, gratuitamente, il 12 gennaio 2019. Si tratta di un unico appuntamento con valore doppio denominato “Passeggiata e Tombola letteraria” organizzato nell’ambito della iniziativa “Luci e suoni d’artista 2018” del Comune di Ruvo di Puglia, e riproposto dall’associazione culturale “In folio” di Mola di Bari.



L’evento prevede una passeggiata con quiz e tombola letteraria finale. Passi e curiosità attraverso le vie della città, illuminate da luci e suoni d’artista, tra palazzi e dimore storiche, vita e vicende di ruvesi illustri che si sono distinti nel tempo e orgoglio della città di Ruvo. Dopo la passeggiata, una visita guidata, tutti i partecipanti si raduneranno nella Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea (in via Madonna delle Grazie 2) per giocare alla speciale tombola accompagnata dal quiz storico– letterario a misura di bambino “100 domande x Ruvo di Puglia”, entrambi creati per l’occasione da “In folio”.





Il punto di ritrovo è la Casetta Relazioni in piazza Matteotti alle ore 16.45 di sabato 12 gennaio 2019. La passeggiata inizierà alle ore 17 per cui si raccomanda massima puntualità. Possono partecipare massimo 25 bambini accompagnati da genitori, nonni o zii. La partecipazione è gratuita, ma dato il numero limitato di posti è prevista la prenotazione obbligatoria allo IAT di Ruvo di Puglia in via Vittorio Veneto n. 48, telefono 080.3628428 mail prolocoruvodipuglia@libero.it.