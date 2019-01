Tre pugliesi cavalieri e ufficiali della Repubblica per meriti

BARI - Tre pugliesi sono tra i 33 cittadini italiani che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (Omri) distintisi per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. Sono un barese impegnato nel sociale, una dirigente scolastica tarantina e un poliziotto salentino. Gente comune che crede nel proprio lavoro e nelle idee, semplici, che possono cambiare il mondo in meglio. L'onorificenza, introdotta con la legge 178/1951, mira a ricompensare benemerenze acquisite verso l'Italia.



Sono Marco Ranieri, 38 anni di Bari, rappresentante legale dell’associazione “Farina 080” nominato cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per l’appassionato impegno nel recupero e redistribuzione degli alimenti e nella promozione dell’educazione contro lo spreco”, contribuisce a ridurre lo spreco alimentare attraverso una serie di strumenti tra i quali il food sharing ossia lo scambio di cibo tra gli utenti di una comunità registrata sulla piattaforma “Avanzi popolo 2.0”.





Roberta Leporati, 52 anni di Martina Franca, ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo contributo nella formazione delle giovani generazioni e a favore della promozione della cultura”, è dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca e ha dato vita ad un progetto di avvicinamento degli studenti al mondo dell’opera lirica.



E Riccardo Muci, 31 anni di Copertino, cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Per il coraggio e l’altruismo con cui, senza esitazione, si è adoperato per prestare soccorso in occasione dell’incidente del 6 agosto sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno”, agente in servizio presso la Questura di Bologna è intervenuto per mettere in sicurezza l’area interessata dalla collisione tra mezzi pesanti che ha provocato l’esplosione di una autocisterna che trasportava GPL uccidendo una persona e ferendone 140.



Ognuno di loro, orgoglio della Puglia, dimostra come da una semplice intuizione si possa essere utili ad una comunità in diversi modi e per vari scopi, migliorandola e servendo il prossimo.



“A volte capita di ricevere notizie inattese che ti lasciano senza fiato e ti ripagano per il tanto impegno dedicato ad un'idea – scrive sulla sua pagina Facebook Marco Ranieri - E così il mio nome rientra fra le 33 persone/esperienze a cui il Presidente della Repubblica oggi ha voluto conferire l'onorificenza al merito per l'impegno civile e sociale. Il mio però non è un riconoscimento individuale ma collettivo. E sono contentissimo di condividerlo innanzitutto con i miei amici”. La profonda umiltà che lo contraddistingue lo porta subito a condividere il riconoscimento con i fondatori dell’associazione “Farina 080”, Antonio Scotti (anche lui nominato nel riconoscimento del Presidente Mattarella), Marco Costantino e Antonio Spera, e “con tutti coloro che fanno parte di questa comunità e contribuiscono a combattere le assurdità e le ingiustizie di questi tempi”, scrive ancora Ranieri. Tutti insieme sono infatti impegnati contro lo spreco alimentare attraverso una serie di strumenti tra i quali il food sharing, con i “frigo solidali”, ossia lo scambio di cibo tra gli utenti di “Avanzi popolo 2.0”, la raccolta di alimenti non più vendibili da esercenti commerciali o di prossima scadenza e che, altrimenti, finirebbero nella spazzatura. Tutto per recuperare e ridistribuire quantità di alimenti provenienti da imprese o eventi, come matrimoni o convegni, che ne hanno in eccedenza e che poi vengono redistribuiti a chi ne ha bisogno. Volontari dell’associazione prima raccolgono e poi consegnano i prodotti in eccedenza alle suore di madre Teresa di Calcutta per la mensa o alle Caritas parrocchiali.



La professoressa Leporati, invece, in collaborazione con Katia Ricciarelli, Marco Carrozzo e il tenore Francesco Zingariello, ha dato vita ad un progetto di avvicinamento degli studenti al mondo dell’opera lirica. Il progetto pilota, che ha visto come capofila l’Istituto “Chiarelli”, è iniziato con un mini tour in Puglia e Basilicata, per poi proseguire in Sicilia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Veneto coinvolgendo Amministrazioni comunali, associazioni musicali, conservatori, famiglie. L’edizione del 2019 è in programma per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e vedrà la messa in scena di “Brundibar”, originariamente rappresentata nel campo di concentramento di Theresienstadt.



Riccardo Muci è l’eroe dei nostri giorni, agente di Polizia in servizio alla Questura di Bologna, il 6 agosto 2018, stava svolgendo attività di controllo del territorio come capo pattuglia. Saputo dell’incidente tra mezzi pesanti, fra cui un’autocisterna che trasportava Gpl, è intervenuto sul raccordo autostradale di Casalecchio di Reno, luogo della collisione, per mettere in sicurezza l’area al di sotto del cavalcavia in quanto c’era il serio pericolo che l’autocisterna esplodesse, cosa che poi è avvenuta uccidendo una persona e ferendone 140. Lo stesso Muci è rimasto ferito. E’ riuscito a scongiurare il peggio percorrendo l’area interessata intimando ai presenti di allontanarsi con rapidità. Durante l’operazione è stato travolto dall’esplosione, sbalzato per diversi metri e ha riportato ustioni di II e III grado. Nonostante le gravi lesioni riportate ha continuato a prestare soccorso. Soccorso è stato poi trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico a entrambe le braccia.



Tre esempi di cittadini normali che devono costituire modelli da emulare per una Puglia migliore, generosa e altruista, caratteristiche che ogni pugliese ha per indole ma che spesso reprime. Queste tre persone sono la dimostrazione che un gesto piccolo può diventare grande, quando c’è una forte volontà. A tutti e tre un profondo e sentito “Grazie” da Puglia positiva. A giorni si saprà quando le onorificienze saranno consegnate.



