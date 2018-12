Successo alle interregionali di Taekwondo per la squadra di Montanaro

MONOPOLI - L’Asd Centro Taekwondo di Monopoli, di Martino Montanaro, continua a confermarsi tra le migliori società sportive della disciplina di arte marziale di origine coreana in Puglia. Pluripremiata al Campionato Interregionale Forme, Free Style e Parataekwondo – Puglia 2018, l’Asd Taekwondo Montanaro Team a Massafra, il 24 ed il 25 novembre scorsi, si è classificata al terzo posto nella classifica delle società sportive grazie alle 9 medaglie d’oro, 5 d’argento e tre di bronzo portate a casa dagli atleti monopolitani in gara.



Al primo posto, nella stessa graduatoria, la società sportiva di Mottola Scuola Tkd Yom Chi, seguita al secondo posto dalla Taekwondo D’Amico di Tricase. Importanti, per queste tre società ma soprattutto per gli atleti partecipanti e vincitori, i risultati ottenuti al Campionato Interregionale Taekwondo “Forme – Free Style e Parataekwondo 2018”, a cui hanno partecipato circa 500 atleti e 33 società provenienti dalla Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un successo pugliese per le società classificatesi ai primi tre posti ma anche di pubblico con migliaia gli spettatori che si sono accalcati sugli spalti nella due giorni, dove numerosa è stata anche la partecipazione a questa nobile arte sportiva di caratura Olimpica, che riesce ad attirare e coinvolgere un sempre maggiore numero di giovani atleti.





>





Graditissimo ospite d’onore della Competizione, il direttore tecnico della Nazionale Italiana Forme il maestro Andrea Notaro (giunto a Massafra direttamente dal Campionato del Mondo tenuto a Taipei), che ha accettato l’invito del presidente del Comitato Regionale Puglia – Fita, Martino Montanaro, visti i trascorsi, l’amicizia vera ed il legame agonistico che lega i due rappresentanti Federali, da decenni.



Un grande spettacolo in cui sia i giovanissimi atleti che quelli con maggiore esperienza hanno gareggiato in esibizioni e prove a carattere Individuali, Syncro (Coppia Mista - Team 3 – Team 5) e Free Style, in un clima di sano sport, che ha fatto da cornice alle esibizioni delle tanti giovani promesse presenti alla gara.



A preparare i giovani atleti monopolitani è il maestro C.N. 7° dan Martino Montanaro, che ormai da più di vent’anni ha fondato e dirige l’Asd Centro Taekwondo Monopoli. Anche in questa competizione di alto livello sono emerse le qualità tecniche degli atleti monopolitani. L’importante appuntamento di Taekwondo è stato prodigo di risultati per la squadra di Montanaro presente alla competizione pugliese con 18 atleti agonisti ed 11 piccoli atleti alle prime armi, riuscendo, alla fine a conquistare, seppur con pochi atleti, un meritatissimo terzo posto, nella Classifica Assoluta delle Società Sportive della Puglia.



Le nove medaglie d’oro, insieme con le 5 d’argento e le tre di bronzo, nonché i 13 premi per la prima esperienza in gara hanno portato ad un ottimo risultato nonché a grande soddisfazione per ciascun atleta, per il maestro e rispettivi familiari per il raggiungimento di un percorso in realtà in perenne evoluzione, che premia l’impegno di questi giovani in nome della sana competizione sportiva, capace di aggregare attorno a questa antica disciplina marziale, da circa dieci anni divenuta Olimpica, numerosi bambini e ragazzi, in nome dell’amicizia, della lealtà e della ferrea volontà di conseguire ambiziosi risultati.