Pranzi sociali preparati da tre grandi chef alle mense della Caritas

BARI - “Pranziamo insieme” non è solo un invito ma un evento sociale pensato dallo chef Pasquale Cinieri, dell’azienda “La Golosa di Puglia” di Gioia del Colle, e realizzato insieme con le Caritas di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani e con il supporto di Pugliapromozione.



Da oggi, 5 dicembre, e sino al 12 dicembre 2018, le persone in difficoltà che solitamente frequentano le mense Caritas potranno gustare piatti preparati da tre chef di livello internazionale: Stefano Callegaro (Masterchef), Vito Centomani e Francesco Venafra. Hanno tutti accettato l’invito di Cinieri a preparare 700 pasti per persone in difficoltà nelle sedi di mense Caritas dei capoluoghi di provincia pugliesi.





Orari, date e luoghi precisi sono volutamente tenuti riservati per rispettare la privacy dei partecipanti. Il numero dei pasti potrà essere adeguato all’effettivo numero delle richieste. Tutto si svolgerà nella più completa discrezione e riservatezza delle Caritas dei comuni coinvolti, delle mense diocesane e dei volontari quotidianamente impegnati. I menù rispetteranno ogni tipo di religione e cultura.

L’iniziativa, ideata da Pasquale Cinieri, è supportata dal presidente della Regione Michele Emiliano in accordo con le Caritas pugliesi, rappresentate dal parroco della Cattedrale di Bari, monsignor Franco Lanzolla. A favorire l’incontro tra i grandi chef, impegnati in Puglia, alcune grandi aziende che producono cibo di qualità e le stesse mense Caritas della regione, è stata l’agenzia del turismo pugliese Pugliapromozione. Ed è proprio a Pugliapromozione che chiunque abbia voglia di sostenere le mense Caritas o altre della Puglia, che si occupano dei cittadini più sfortunati durante tutto l’anno, non solo a Natale o a Capodanno, potrà rivolgersi per offrire il proprio aiuto.



L’iniziativa è nata dall’idea “di voler fare qualcosa di concreto per i più bisognosi, non solo parole – ha dichiarato Pasquale Cinieri - Questo è stato possibile grazie al presidente Emiliano che ha immediatamente sposato la nostra iniziativa con grande energia e ha fatto in modo di ritrovarci a presentare “Pranziamo Insieme”. Stefano Callegaro, Vito Centomani e Francesco Venafra hanno accettato immediatamente di cimentarsi ai fornelli per questa nobile iniziativa e li ringrazio. Sono orgoglioso di presentare Pranziamo Insieme perché è vero che la felicità sta nel ricevere, ma si prova una gioia ancor più grande nel donare. La vita mi ha insegnato che le persone possono dimenticare tutto ciò che hai fatto o detto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”.



Le mense Caritas, come ha ricordato don Franco Lanzolla, parlando in particolare di quella di Santa Chiara a Bari, non sono solo ‘tavola calda’, ma fanno anche accoglienza e per chiunque abbia bisogno baresi e stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Questo per “creare un sistema relazionale chiamato famiglia. Per persone che non vogliono solo mangiare – dice don Franco Lanzolla - ma che cercano accoglienza, relazione, avere un luogo dove non essere ingiuriati, non essere scartati, ma sentirsi soggetti per quello che sono, nell’essere umani. Qui da noi si fa pranzo, ognuno si sente accolto, guardato con rispetto, difeso anche grazie ai giovani e agli adulti volontari”.



I menù saranno realizzati con prodotti pugliesi e gli chef avranno modo anche di stare insieme alle persone che parteciperanno ai pranzi “per dare loro un sorriso e una cucchiaiata di buon cibo”, assicura Stefano Callegaro.