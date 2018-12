Cinque pescatori pugliesi invitano ad aiutare il mare Adriatico

BARI - Cinque pescatori pugliesi hanno ‘messo’ la faccia, come si suol dire, in difesa del mare. Chi pesca, soprattutto per tradizione di famiglia, per passione e sostentamento familiare, sa bene che il mare non è solo un bel vedere, una risorsa economica, con esclusività estiva, ma soprattutto è un bene ambientale prezioso, che va rispettato sempre e da chiunque affinché questa risorsa possa continuare a donare e non prosciugarsi per sempre. Perché il mare, parte dell’ecosistema necessario alla stessa vita dell’uomo, se sofferente, come in effetti lo è, scatena una serie di conseguenze che andranno ad inficiare altre parti dell’ambiente, con conseguenze negative su tutti, persino il cittadino comune. E tra le conseguenze non c’è solo il cambiamento climatico.



Ed è proprio in difesa del mare che i pescatori Rocco Cazzato di Tricase, Domenico Facchini di Molfetta, Michele Conoscitore di Manfredonia impegnato nel recupero delle tartarughe finite nelle reti dei pescatori e collabora con il Centro di recupero delle testuggini, Felice Caccetta dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, e Gianfranco Ciola brindisino pescatore di acqua dolce specializzato nella pesca di anguille, lavora nel Parco delle Dune ad Ostuni, insieme con ambientalisti, ricercatori, ed artisti, tutti pugliesi, hanno accettato di essere intervistati per raccontare le loro esperienze e dar vita ad un documentario sulla storia del mar Adriatico intitolato “Anche i pesci piangono”, girato nel maggio 2018, sulla costa pugliese compresa tra Manfredonia e Tricase, e che in poco più di trenta minuti, cerca di far capire a chi lo guarda lo stato di uno dei due mari della Puglia condiviso con altri stati d’Europa e come si può aiutarlo a riconquistare la sua ‘salute’, attraverso un uso più consapevole.





L’idea è di Domitilla Senni di MedReAct (Adriatic Recovery Project, gruppo con sede a Roma di alti sostenitori del Mediterraneo e Ong che hanno lavorato congiuntamente per promuovere una riforma ambiziosa della politica comune della pesca (PCP)) da trentanni impegnata nel mondo ambientalista e da oltre una decina del settore pesca e di mare, ed è stata resa possibile non solo dagli intervistati, ma anche dai registi romani Francesco Cabras e Alberto Molinari che ne hanno curato anche la splendida fotografia, il tutto con sottofondo musicale di brani interpretati da cantanti e musicisti pugliesi Rachele Andrioli, Dario Muci e Valerio Daniele, parole e note di ballate tradizionali, che raccontano della vita di mare di una volta, del popolo pugliese. Il tutto nella cornice dei luoghi più caratteristici e incantevoli della Puglia.



Il documentario lancia si un ‘allarme’ sull’Adriatico che sino a pochi decenni fa custodiva un ricchissimo patrimonio di biodiversità marina, tanto da renderlo da sempre il mare più pescoso del Mediterraneo, ma che oggi si ritrova impoverito e malato a causa, soprattutto, dell’eccessivo impatto esercitato da metodi di pesca aggressivi, come lo strascico di fondo. Ma che vuole essere soprattutto “uno sprone ad invitare tutti al rispetto, ed in particolare ad intraprendere da subito un’azione collettiva per far riposare il mare” afferma Domitilla Senni di MedReAct, sentita da Puglia positiva.



Il Mediterraneo da sempre è il mare che più rappresenta la storia antica perché su di esso si sono affacciate antiche civiltà di tre diversi continenti: Europa, Asia e Africa. Ma è dall’Italia che parte “un progetto per il recupero dell’Adriatico – aggiunge Domitilla Senni - Stiamo promuovendo l’istituzione di zone di restrizione alla pesca per tutelare aree di riproduzione di alcuni stock ittici che sono fortemente compromessi. L’Adriatico non solo è il mare più pescoso di tutto il Mediterraneo ma è anche il più sofferente proprio perché più sfruttato tanto che il pesce inizia a scarseggiare, si pesca troppo e male, qui la tecnologia negli ultimi 30-40 anni non ha portato benefici poiché ha contribuito a pescare troppo e male. L’ecosistema viene indebolito in una catena continua dove ci sono anche i fattori climatici ed il 'fermo pesca', così come è pensato ed applicato in Italia, non serva a nulla, è solo un ammortizzatore sociale, per la risorsa biologica non serve perché non consente assolutamente di poter ripopolare l’ambiente marino di cui invece c’è impellente necessità”.



Nel mare, ed in particolare nell’Adriatico, la tecnologia, al contrario di altri settori, non sembra aver portato benefici quanto piuttosto danni. “Si stanno potenziando pescherecci più grossi e più moderni che potranno solo continuare ad aggiungere danni a quelli già esistenti – afferma Senni – Si pesca di più e male. Si pescano solo poche specie perché più commerciabili mentre si scarta il pesce povero, il cosiddetto pesce azzurro”, tra l’altro sempre più consigliato da medici per la salute dell’uomo. Il sistema di pesca attuale favorisce la grande industria e danneggia i piccoli e medi pescatori. Ed è proprio da loro, che da sempre si tramandano tecniche di pesca di padre in figlio, ma soprattutto il rispetto per il mare, giunge il messaggio riportato nel documentario. A dimostrazione che dove c’è una situazione di rischio c’è chi si rimbocca le maniche per trovare delle soluzioni affinché il mare possa recuperare. E’ necessario cambiare rotta. E soprattutto che lo facciano sempre più persone e Stati. “Nel documentario – aggiunge Senni - i pescatori riconoscono questo bisogno e lo dicono attraverso le loro testimonianze. Bisogna lasciare riposare il mare, come dice uno dei pescatori pugliesi. Un ‘riposo’ lungo che dovrà durare a seconda della specie”.



Alcuni esempi vengono dall’acquacoltura sostenibile come quella del Parco delle Dune ad Ostuni, ma anche dai cittadini più accorti che, ben informati, acquistano pesce ‘tracciabile’ da pescatori che espongono, così come vuole normativa in vigore, i cartellini con provenienza della singola specie. In questo modo si contribuisce ad evitare lo svuotamento dei mari che può portare conseguenze nefaste su tutto l’ecosistema. Non si tratta solo di perdere la risorsa pesce, questo è il fatto più evidente al momento, ma ci saranno cambiamenti climatici ulteriori e tanto altro.



Ci sono già alcuni tentativi per far ripopolare il mare Adriatico, ed è questo che raccontano, invitando altri ad imitarli, i pescatori di Tricase, Molfetta, Torre Guaceto, Ostuni e Manfredonia. Ognuno, dal cittadino al pescatore, al grande imprenditore, al turista, ma anche al politico, al governante potrà aiutare l’Adriatico a ritrovare la sua ‘natura’. Per arrivare ad ognuno di loro è stato girato il documentario che sarà presentato a Bari, con proiezione gratuita ed aperta a tutti, non solo agli operatori di settore, il 13 dicembre prossimo, dalle ore 18.30 alle 20 al Cineporto di Bari. Dopo la proiezione ci sarà anche il regista Francesco Cabras, con la stessa Domitilla Senni, Gianfranco Ciola del Parco Dune Costiere e Giovanni Furii di Legambiente per un incontro pubblico.



Obiettivo della serata è diffondere consapevolezza tra il pubblico su questi temi. La buona notizia è che prendendo le giuste misure l'Adriatico può tornare a stare meglio con ricadute positive per tutti.Diamo tutti una mano ai pescatori e non facciamo ‘piangere i pesci’. Un trailer del documentario è visibile a questo link.



Anna Caiati