Pronti ad ospitare giovani talenti della musica al “Premio Terenzio"

CERIGNOLA - Dal 6 all’8 dicembre 2018, a Cerignola si svolgerà la seconda edizione del Concorso Internazionale Musicale “Premio Vincenzo Terenzio”, l’evento musicale, artistico e culturale fortemente voluto dal sindaco della Città di Cerignola, Francesco Metta, per scoprire e lanciare talenti già maturi ed altri che si affermeranno nel futuro e che mira a diventare l’appuntamento che tutti gli anni caratterizzerà il Dicembre musicale.



“Il Premio “Vincenzo Terenzio” nasce per onorare uno dei più noti cultori, musicologi ed umanisti dell’Italia, il cerignolano professor Vincenzo Terenzio per onorare la figura del maestro portando sul palco scenico del Teatro Comunale “Mercadante” giovani musicisti provenienti dalle varie nazioni del mondo in un concorso di esecuzione e composizione musicale per pianoforte e per tutti gli strumenti con le varie sezioni aggiuntive quali orchestra, canto lirico, canto moderno e jazz.





“Ritengo sia questo il miglior modo per omaggiare l’artista che per i giovani della nostra Città tanto si spese - dichiara il sindaco Metta – L’ uomo che, nel corso degli anni, fu punto di riferimento della moltitudine di giovani musicisti provenienti dall’intera Nazione, il cultore che seppe promuovere arte e passione musicale alle tante generazioni che, con riconoscenza, ancora oggi ricordano con affetto”.



L’organizzazione del Premio è affidata all’associazione “Ars Nova” ed alla direzione artistica della dottoressa Ester Ferrara, per caratterizzare un dicembre artistico musicale che vedrà impegnati giovani musicisti provenienti da varie parti del Mondo nella città di Cerignola. Per l’occasione Palazzo Fornari, Teatro Comunale “Mercadante” ed altre location, vista la moltitudine di iscritti al concorso, si trasformeranno tutti in accoglienti luoghi dedicati alla musica. La finale si svolgerà nel Teatro Mercadante il giorno 8 dicembre.