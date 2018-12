BARI - Parte domani, 4 dicembre 2018, l’ottava edizione della rassegna di cinema internazionale “Registi fuori dagli sche(r)mi”, con la proiezione del film: “Un couteau dans le coeur”, del francese Yann Gonzalez che sarà presente in sala.



Il film, in competizione allo Festival di Cannes 2018, sarà proiettato alle ore 20.30, al Cineporto di Bari (ingresso libero fino a esaurimento posti). Alla visione saranno presenti il regista Yann Gonzalez, il direttore artistico della rassegna e della rivista Uzak.it Luigi Abiusi e Giona A. Nazzaro, delegato generale della Settimana della Critica di Venezia.





Gonzales sarà presente anche il 5 dicembre, quando sarà proiettato (stessa ora e luogo), il film “Ultra rêve”, passato in concorso alla Semaine de la Critique, e chesi compone di tre episodi di ultracinema, di fosforescenza, firmati Gonzalez, Poggi, Vinel e Mandico, già autore di “Les garçons sauvages”.



Yann Gonzalez si è rivelato grazie alla Semaine de la Critique nel 2013 con “Les recontres d'aprés minuit”, film annoverato tra i 10 migliori film di quell’anno dai “Cahier du Cinema”. Lo scorso maggio ha presentato a Cannes “Un couteau dans le coeur”, selezionato per la competizione ufficiale. Il suo cinema, dalla sfrenata fantasia, dalle fosforescenze più calde, dalle musiche più svariate, rappresenta il mondo onirico, ironico e sensuale nelle notti dei sognatori, un mondo fantastico eppure così vero, reale, un componimento ultrasonico che è anche quello del film collettivo Ultra rêve, altra scheggia lucente del nuovo dream-cinema francese (nella definizione di Abiusi), tra erotismo, fantasmi, bagliori della pellicola.



“Registi fuori dagli scheRmi” è prodotto da Apulia Film Commission e finanziato da Regione Puglia e Unione Europea attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e del P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI Obiettivo Tematico 6.7.