Scultori di sabbia hanno realizzato lo stupendo Presepe architettonico

SCORRANO - Un grande Presepe di sabbia salentina, imponente, insolito ma soprattutto magnifico per i particolari, la cura e l’arte impressa attraverso piccolissimi granelli impastati con acqua, è stato inaugurato il 1° dicembre 2018 a Scorrano all’interno del chiostro del Convento degli Agostiniani, costruito nel 1400 e successivamente ampliato nel 1700.



Quattro gli artisti di livello internazionale, tra cui un italiano, hanno realizzato il presepe con la medesima modalità di esecuzione che loro stessi hanno utilizzato in occasione di gare, svoltesi nelle più famose località del mondo e che hanno attirato l’attenzione mediatica. Quattro scene diverse, realizzate con la sabbia locale, quella di Acquarica del Capo, che insieme però fanno un unico Presepe artistico di grande valore. Leonardo Ugolini, romagnolo che ha realizzato il Villaggio di Betlemme, Marielle Heessels, scultrice olandese (nota anche per le opere in ghiaccio) si è occupata della Natività, Mac David, belga, che ha eseguito la scena dei Re Magi, e Lucas Bruggemann, anche lui olandese, con la loro bravura hanno riprodotto i temi classici del Presepe rivisitandoli con elementi propri del territorio e della storia del Salento e fatti risaltare con effetti di luci studiati





>





Ad organizzare il tutto l’associazione di volontariato “Promuovi Scorrano”, presieduta da Vito Maraschio che sviluppa tutto il suo percorso, partendo dalla ricchezza di tradizioni, attraverso il patrimonio culturale, storico-artistico e professionale di Scorrano. Proprio l’immenso tesoro, materiale e immateriale, che caratterizza il paese del Salento, ha rappresentato la base per un lavoro che, da un lato, mette in mostra il passato e, dall’altro, illustra il presente, lasciando immaginare lo sviluppo futuro. Ogni iniziativa dell’associazione porta a Scorrano migliaia di visitatori, grazie al rilevante impegno profuso dei vari soci, i quali hanno sempre messo a disposizione, senza riserve, il loro tempo ed il loro lavoro.



Per le imminenti festività natalizie non si sono risparmiati, riuscendo a portare a Scorrano un’opera unica voluta per valorizzare uno dei monumenti più belli ed antichi di Scorrano, al cui interno c’è, il Presepe di Sabbia. Le opere realizzate sono espressione di architettura, purtroppo non duratura, realizzate anche grazie al patrocinio del Consiglio Regionale pugliese e del Comune di Scorrano.



La Puglia, con il Salento, e Scorrano, da sempre è terra di confine tra l’Occidente e l’Oriente, culla del Barocco finanche nei piccoli borghi, dove ha avuto la sua realizzazione in forme più povere, ma comunque raffinate ed eleganti. Terra di accoglienza, ma anche pronta a difendersi. E soprattutto, Terra baciata dal mare e dal sole, che ne hanno stimolato la luminosità, l’apertura al Nuovo e alla voglia di conoscere. Questo il senso profondo delle sculture di sabbia, erette in un piccolo gioiello di architettura, nel cuore del centro storico di Scorrano. Un’attrazione cui dedicare, senza alcun dubbio, almeno un momento nel lungo periodo di festa. Il Presepe sarà visitabile sino al 6 gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle 13 nei giorni festivi ed il sabato, e tutti i pomeriggi dalle ore 15 alle 22.30, mentre nei giorni feriali, solo su prenotazione per gruppi organizzati (per informazioni ulteriori consultare la pagina Fb di “Promuovi Scorrano”).