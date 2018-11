Corso di formazione gratuito sul cinema documentario

LECCE - Un percorso di specializzazione in tecniche e poetiche del cinema documentario si terrà al Cineporto di Lecce da gennaio a marzo 2019 per un programma didattico, completamente gratuito, con otto masterclass ed un workshop per la realizzazione di cinque documentari brevi. Si tratta di DocRoom, organizzato da Muud Film, con il sostegno del MiBac e di Siae, nell’ambito dell’iniziativa Sillumina-Copia privata per i giovani, per la cultura e con il supporto logistico di Apulia Film Commission.



Prevista anche una rassegna di cinema contemporaneo, con la proiezione di quattro film ed incontri a cura di Luca Bandilari, con ospiti, già confermati, Alberto Fasulo, Johannes Nakajima, Jacopo Quadri, Stefano Grosso, Stefano Savona (in selezione agli Oscar come miglior documentario con "La Strada dei Samouni") ed i tutor Martina Di Tommaso, Mattia Epifani e Mattia Soranzo.





>





Dal 21 gennaio al 15 marzo 2019 dunque ci saranno 240 ore per imparare, conoscere ed approfondire il mondo del cinema contemporaneo. Saranno ammessi massimo dieci allievi under 35 residenti in Italia, videomaker, registi e autori interessati ad intraprendere un percorso formativo/artistico. Le iscrizioni sono già aperte e scadono il 22 dicembre 2018.



Gli otto masterclass (21/25 gennaio - 28 gennaio/1 febbraio - 11/15 e 18/22 febbraio) saranno condotte da registi ed esponenti di rilievo del documentario italiano ed internazionale, mentre durante il workshop (dal 4 al 15 marzo) gli allievi lavoreranno alla realizzazione di cinque documentari brevi che confluiranno in un unico film collettivo che sarà presentato ufficialmente durante l’evento conclusivo di Docroom. Sarà “casa” il tema intorno al quale i partecipanti saranno chiamati a interrogarsi liberamente, cercando persone e luoghi da raccontare. Una parola comune, universale, che custodisce in sé differenti interpretazioni: può essere un rifugio o una gabbia, il posto a cui si torna o quello da cui si scappa.



Docroom è anche una rassegna di cinema contemporaneo, con la proiezione nel Cinelab Giuseppe Bertolucci (24 e 31 gennaio - 14 febbraio e 28 febbraio) di quattro film di autori che stanno sperimentando nuovi linguaggi per raccontare al pubblico le proprie storie, esplorando il limite tra reale e immaginario, tra documentario e finzione, vero e verosimile. Dopo la proiezione, il regista e un collaboratore del film incontreranno Luca Bandirali (docente di Teorie e tecniche del linguaggio audiovisivo dell'Università del Salento, redattore di “Segnocinema” e autore e conduttore della trasmissione radiofonica “Hollywood Party” su Rai Radio 3) per tracciare insieme con il pubblico la direzione del proprio percorso artistico e del viaggio fatto insieme. Tra gli ospiti, già confermati, Alberto Fasulo, Johannes Nakajima, Jacopo Quadri, Stefano Grosso, Stefano Savona (in selezione agli Oscar come miglior documentario con "La Strada dei Samouni"). I tutor saranno Mattia Soranzo (coordinatore), Martina Di Tommaso e Mattia Epifani. L’organizzazione è a cura di Vincenzo D'Arpe.



Le masterclass saranno strutturate secondo una formula "a coppia", che prevede la presenza di un regista e di un suo stretto collaboratore. Entrambi gestiranno un proprio spazio formativo e ne condivideranno un altro, focalizzato sull’opera che li ha visti collaborare. Il tutto si chiuderà con la proiezione aperta al pubblico del film in questione. Ciò significa che ogni singola masterclass riserverà agli allievi quattro momenti formativi differenti ma strettamente connessi. Gli allievi avranno quindi l’occasione di ascoltare in prima persona le testimonianze di alcuni tra i più innovativi e riconosciuti autori del cinema documentario italiano e internazionale, e di confrontarsi con loro all’interno di una cornice formativa che privilegia l’approccio collaborativo.



I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione dei materiali richiesti nella domanda di partecipazione: una lettera di presentazione informale (con eventuali link a lavori precedentemente realizzati); una sequenza di dieci fotografie (jpeg o tiff) ispirata alla parola chiave “casa”; un elenco delle attrezzature audio/video in possesso del candidato/a (camera, cavalletto, microfoni, laptop). La partecipazione alle attività didattiche è completamente gratuita e prevede l’obbligo di frequenza a tempo pieno delle attività ed il rilascio di un attestato di partecipazione. Sono previste convenzioni per vitto e alloggio con prezzi agevolati. La domanda di partecipazione, completa di tutti i materiali richiesti per la selezione, dovrà pervenire all’indirizzo muudfilm@gmail.com entro e non oltre il 22 dicembre con in oggetto la dicitura “richiesta partecipazione DocRoom”. Le candidature pervenute in ritardo (iscrizioni ed informazioni sul sito web di Muud Film) non saranno prese in considerazione. La selezione avverrà sulla base dei materiali presentati dai candidati ed è a insindacabile giudizio di Muud Film. In caso di mancata selezione non verrà rilasciata alcuna motivazione ai non ammessi. Entro il 28 dicembre 2018 sarà comunicata l'ammissione ai candidati selezionati tramite mail.