Cristina D’Avena inaugurerà il Villaggio di Babbo Natale

CASTELLANA GROTTE - Sarà la cantante Cristina D’Aveva ad inaugurare, a Castellana Grotte, il Villaggio di Babbo Natale e lo farà intonando le sigle più amate dei cartoni animati. La sua inconfondibile voce sarà colonna sonora dell’inaugurazione dell’evento dedicato al Natale e che trasformerà la villa comunale “Tacconi”.



Sino al 26 dicembre 2018 tornano gli appuntamenti natalizi con il Villaggio di Babbo Natale che avrà la sua casa nella città delle grotte e tanti stand per i mercatini artigianali e gli eventi gastronomici e musicali e spettacoli di animazioni per tute le età. Dopo il successo dello scorso anno, dal 2 al 26 dicembre la villa comunale sarà avvolta nell’atmosfera delle feste per travolgere la città delle grotte e far vivere il Natale in strada. Babbo Natale troverà casa per accogliere i bambini che vorranno incontrarlo per una foto, quattro chiacchiere o per consegnargli la propria lista dei desideri. Neve e coloratissime luci avvolgeranno il parco a tema che si svilupperà attorno alla Casetta di Babbo Natale, dove famiglie, grandi e bambini potranno divertirsi e vivere la magia del Natale fra percorsi gastronomici, mercatini tradizionali, il luna park o anche facendo un giro sulla slitta con gli elfi o sul trenino turistico che porterà al lago ghiacciato.





Tante le novità di quest’anno e ricco il programma di appuntamenti che animerà il Villaggio di Babbo Natale ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e nei giorni festivi. La prima novità è legata già alla data di avvio dell’iniziativa, domenica 2 dicembre, con la presenza di una madrina d’eccezione. Ad inaugurare il Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte, dopo la parata per l’arrivo di Santa Claus al villaggio alle ore 19, sarà Cristina D’Avena che, dalle ore 20, ricanterà e divertirà i presenti con le sigle dei più famosi cartoni animati dagli anni ‘80 ad oggi.



Dopo l’inaugurazione, gli eventi proseguiranno ogni venerdì, sabato e domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre fra musica, spettacoli, artisti di strada e intrattenimento per bambini. Tanti, inoltre, i gadget che saranno offerti ai più piccoli per rendere ancora più gioiosa la loro esperienza al Villaggio di Babbo Natale, mentre i più grandi potranno vivere la magia del villaggio gustando le specialità gastronomiche, facendo acquisti nei mercatini o assaggiando i dolci e le prelibatezze dell’Angolo del dolce Natale in tutta comodità nella zona comfort coperta. Tutte le informazioni sul Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte, sulle attrazioni e sugli eventi sono disponibili sul sito web Natale a Castellana Grotte.



Cristina D’Avena, proprio in questi giorni è impegnata con la presentazione del suo nuovo lavoro “Duets forever, tutti cantano Cristina”, che l’ha vista duettare con sedici nomi noti della canzone italiana alle prese con le sigle dei cartoni animati. L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale avrà già inizio con la parata degli artisti di strada che animeranno la villa in attesa del concerto e, prima ancora, della parata l’arrivo di Babbo Natale che entrerà nella sua casetta per accogliere i bambini che vorranno incontrarlo.