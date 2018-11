L’Orchestra metropolitana si esibisce in un nuovo concerto gratuito

BARI - L’Orchestra sinfonica Città metropolitana di Bari terrà un concerto gratuito nella Parrocchia Maria Santissima Addolorata (in via Giulio Petroni, opera Don Guanella) domani, 28 novembre.



L’appuntamento avrà inizio alle ore 20 e prevede un concerto dal titolo “Discovering Traetta. Tesori di Puglia” diretto dal maestro Vito Clemente e con la partecipazione del soprano, Dolores Carlucci.





>





In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Nicola Bonifacio Logroscino “Il Governatore” – Ouverture, Tommaso Traetta “Che non mi disse un dì” (da Olimpiade), Armida – Ouverture, Ombra cara, amorosa (da Antigone), Buovo d’Antona – Ouverture e “Finito è il mio tormento” (da Antigone) e Pasquale La Rotella “Loure Reve d’Enfant”. Tutte le revisioni sono a cura del Traetta Opera Festival. L’ingresso è libero a tutti.