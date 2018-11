Tutti i premiati all’VIII edizione del Foggia Film Festival

FOGGIA - Il film “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani è il vincitore della VIII edizione del Foggia Film Festival 2018. La giuria l’ha scelta come Miglior Opera che, come si legge nella motivazione “con cinismo e ironia, descrive l'imprevedibile nascita on the road del rapporto fra un padre ed una figlia che si scrutano, si detestano e infine si amano, riconoscendosi simili nel loro essere anime in fuga da ogni schema e convenzione sociale”.



Il Festival si è chiuso con grande successo di partecipanti e di pubblico e ha visto premiato come miglior cortometraggio “Petite magie” di Simone Boccalatte in cui il tema è quello dell’utilizzo di un linguaggio magico e versatile, tra capacità drammatica degli attori coniugata alle musiche ed alle intuizioni visive. Mentre per la sezione documentari ha vinto “Io sono qui” di Gabriele Gravagna. Per gli attori la migliore attrice è risultata Sara Serraiocco interprete del film “In viaggio con Adele”, il miglior attore Guglielmo Poggi interprete del film “Il tuttofare” di Valerio Attanasio, in fine una menzione speciale è stata assegnata a Sebastiano Somma per la sua interpretazione nel film “Mare di grano” regia di Fabrizio Guarducci.





Gli studenti hanno invece scelto, per il concorso Studenti Film Festival, “Una questione di incredibile importanza” di Giulia Lapenna, autoprodotto dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma, quale miglior cortometraggio per la sezione “University Award”. “Il prezzo di un errore” di Valeria Lippera prodotto da Ipseoa “G. Varnelli” Cingoli (Macerata) ha invece vinto per la sezione “High School Award” ed è incentrato sugli effetti del bullismo e del cyber-bullismo e sulla crescita delle nuove generazioni.



Il premio speciale Rai Cultura sezione University Award è invece stato assegnato a “Fiori fragili” di Annamaria Dicesare, autoprodotto dall’Università di Bologna, film al quale è stata anche riconosciuta, nella motivazione dei giurati, l’eccellente fotografia e l’efficacia colonna sonora. Sempre per Rai Cultura ma per la sezione High School il premio è stato consegnato a “Il disegno” di Federico Zorzetto, prodotto da IIS "Scarpa-Mattei” Fossalta di Piave (Venezia).



Due, infine, i premi speciali assegnati ad altrettanti film: al cortometraggio “Senza paura” di Morgana Forcella, prodotto da M & S Kartisia e I.C.G. Petrassi, che narra i temi del bullismo, della disabilità e le misure di educazione alla prevenzione dei fenomeni di violenza, è stato conferito il premio “Social Movies” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, mentre il premio speciale “La Puglia che gira” è stato assegnato a “Ieri e domani” di Lorenzo Sepalone, prodotto da Movimento ArteLuna”, per la narrazione della solitudine e della malinconia di vite complesse. Appuntamento all’anno prossimo.