La Regione mette a disposizione delle Pmi 5mln di euro per le fiere

BARI - La Regione Puglia mette a disposizione delle piccole e medie imprese pugliese 5 milioni per sostenere la partecipazione ad eventi fieristici internazionali. E’ quanto previsto nel bando “Voucher Fiere” pubblicato sul Burp, sviluppato con il supporto tecnico di Unioncamere Puglia, con l’obiettivo di sostenere le strategie di esportazione e di promozione su scala internazionale del sistema produttivo pugliese e favorire la partecipazione delle Pmi a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, attraverso la concessione di contributi economici a fondo perduto, a parziale copertura delle spese di partecipazione agli eventi fieristici di particolare rilievo.



Le risorse complessivamente disponibili per questa misura sono pari a 5milioni di euro, a valere sul Piano Operativo FESR 2014-2020, e i contributi possono essere pari ad un massimo di 6mila euro per la partecipazione a fiere internazionali che si svolgono nei Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) e di 9mila euro per le fiere che si svolgono in Paesi extra-europei. La procedura è automatica con modalità ‘a sportello’. L’assegnazione del contributo seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’istanza deve essere presentata dai soggetti interessati al massimo trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione fieristica alla quale si intende partecipare.





Sono ammesse a rendicontazione le spese di affitto degli spazi espositivi, quelle relative ai servizi di allestimento e manutenzione degli stessi, i costi di inserimento nel catalogo della fiera, servizi di hostess e di interpretariato, spese di spedizione dei materiali promozionali, e molto altro.



Questa misura si inserisce nella più ampia strategia regionale di sostegno concreto ai processi di internazionalizzazione finalizzati ad aumentare la competitività del sistema produttivo e dell’economia pugliese. I prodotti pugliesi rappresentano sempre più eccellenze nei più svariati ambiti: dall’enogastronoma all’hi-tech, passando per il turismo, la meccanica, il manifatturiero o i servizi ad alto valore aggiunto.



L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese della Puglia affinché possano farsi conoscere fuori dai confini regionali e nazionali e possano incrementare l’economia della regione.