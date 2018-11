Con Bellezze d’Autunno i monumenti di Ugento pronti a ricevere turisti

UGENTO - In tanti conoscono ed apprezzano il meraviglioso mare di Ugento ma in pochi conoscono il centro storico con monumenti e contenitori culturali quali il Nuovo Museo Archeologico, il Castello e la Cripta del Crocefisso. Al fine di divulgare e valorizzare questi patrimoni storici, il Comune di Ugento-Assessorato allo Spettacolo e alle Politiche giovanili ha deciso di avviare un'attività di promozione destagionalizzata del territorio, organizzando la prima edizione di "Bellezze d'Autunno", un originale evento teso a raccontare le tante storie di bellezza custodite nell’arte, nella cultura, nelle tradizioni e nel cibo del territorio.



“Bellezze d’Autunno” avrà luogo nel centro storico dell’antico comune salentino di Ugento nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2018. L'evento prevede l'apertura gratuita, straordinaria, del Nuovo Museo Archeologico. del Castello di Ugento, che per l’occasione vestirà gli abiti della festa e delle tradizioni, e della Cripta del Crocefisso, ed inoltre saranno allestite mostre d'arte e dell'artigianato, e si potranno degustare prodotti e piatti tipici. Anche le vie e le piazze del centro saranno protagoniste, saranno infatti ravvivate da artisti di strada e da performance di musicisti e ballerini.





«La prima edizione di “Bellezze d'Autunno” è finalizzata a far scoprire e rivitalizzare il centro storico di Ugento - dichiara l'assessore allo Spettacolo e alle Politiche Giovanili, Graziano Greco - e a promuovere il grande patrimonio culturale presente nel nostro Comune, è infatti prevista l'apertura gratuita eccezionale del Sistema Museale, del Castello e della Cripta del Crocefisso. Saranno valorizzati, inoltre, l’arte, la cultura e l'artigianato locale, nonché i prodotti ed i piatti tipici del’eno-gastronomia locale».



Per chi non conosce questa parte di Ugento, ricca di storia e curiosità, rappresenterà un’occasione unica per la scoperta e l’apprezzamento delle tante ‘bellezze’ presenti, tra l’altro in un’occasione che insieme con l’arte, l’artigianato e la cultura offrirà la buona cucina.