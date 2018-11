Tornano nelle scuole elementari di tutta la Puglia le attività motorie

BARI - Le classi terze, le quarte e le quinte elementari della Puglia, per un totale di oltre 3.300 classi per 564 plessi scolastici, da dicembre saranno impegnati in attività motoria con il ritorno di “Sbam a Scuola” e “Sport di Classe”, i progetti firmati Coni Puglia ed Assessorato regionale allo Sport.



La formazione dei tutor, saranno 415 in totale e tutti istruttori laureati in Scienze motorie, è iniziata mentre le attività nelle scuole, con due ore settimanali di attività motoria, prenderanno il via dal 3 dicembre 2018.





Dunque anche per l’anno scolastico già in corso, da dicembre sino a fine anno scolastico, i bambini delle scuole primarie pugliesi potranno contare su due ore settimanali di attività motoria con “Sport di Classe” per le classi quarte e quinte e “Sbam a Scuola” per le terze. Entrambi vedono la collaborazione con il Miur (il primo), Cip Puglia, Università di Foggia e Ufficio Scolastico Regionale. Saranno coinvolte tutte le sei province della Puglia



I tutor Coni, durante l’anno scolastico, per una delle due ore di attività motoria affiancheranno l’insegnate in palestra: il primo appuntamento regionale, per i tutor Sbam, si è svolto a Bari nell’auditorium dell’istituto "Lenoci". Nei prossimi due weekend si terrà invece, su base interprovinciale, la formazione dei tutor di Sport di Classe. Quindi il 3 dicembre il via operativo nelle scuole.



“Due progetti - spiega il presidente del Coni Puglia, Giliberto – che, grazie alla sinergia con la Regione, consentono di svolgere attività motoria anche nelle scuole primarie, puntando da un lato ad attuare misure di prevenzione e contrasto delle abitudini sedentarie dei bambini, dall’altro a rafforzarne il processo educativo attraverso azioni didattiche che confluiscono nell’esperienza corporea”.



Gli elenchi delle scuole aderenti sono online sia per “Sbam a Scuola” che per “Sport di Classe”.