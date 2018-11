“MyTutela” raccoglie le prove a supporto delle vittime di violenze

BARI - Un’App per raccogliere tutte le prove delle vittime di abusi, violenza, stalking e bullismo, è l’idea presentata oggi a Palazzo di Città a Bari per combattere gli abusi e le violenze di ogni genere.



L’applicazione per smartphone, sviluppata da Marco Testi e Marco Calonzi, consulenti informatici presso procure e tribunali italiani, si chiama “MyTutela” ed è in grado di raccogliere ed archiviare sms, telefonate, email, chat, whatsapp, immagini e video, con valore legale.





L’idea di questa App, l’unica ad oggi riconosciuta dalle forze dell’ordine, nasce nel 2016 a seguito dell’omicidio di Sara di Pierantonio, la 22enne soffocata e bruciata dal suo fidanzato a Roma. L’omicida, infatti, aveva cancellato tutti i dati e danneggiato il cellulare di Sara. Prove importanti a cui i due fondatori di “MyTutela”, che lavorano al caso, sono riusciti comunque a recuperare ma con diversi mesi di lavoro e tra non poche difficoltà. Prove che hanno consentito di ricostruire quella storia di stalking e minacce, poi sfociata in tragedia.



L’App è stata presentata dai due ideatori all’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, ed a responsabili dell’associazione Mede@, impegnata nel contrasto alla violenza e nel sostegno delle vittime, il presidente nazionale Alberto Polini, il responsabile nazionale Enti Locali Francesco Longobardi e la coordinatrice nazionale Daniele Natalizia. L’associazione Mede@ collabora con l’Amministrazione comunale di Bari per l’attivazione di sportelli anti-bullismo nelle scuole, parrocchie e associazioni sportive, e ha voluto promuovere la conoscenza e l’utilizzo di “MyTutela” scegliendo proprio la città di Bari.



La presentazione, in prima nazionale, è avvenuta nella settimana dedicata al contrasto alla violenza di genere. Lo strumento informatico, sinora visto come mezzo per facilitare i contatti tra vittima e ‘violentatore’, ha ora un importante valore sociale e di prevenzione a tutto tondo. L’app è di facile utilizzo e consente di registrare e conservare elementi probanti della condizione di violenza vissuta. Un dato tutt’altro che trascurabile, se si pensa quanto sia complesso e doloroso il percorso che porta le vittime di violenza a denunciare i propri aguzzini. “MyTutela” è uno strumento prezioso tanto per le vittime quanto per le forze dell’ordine e i legali.



La possibilità di utilizzare uno strumento innovativo come questo, alla portata di chiunque, può davvero aiutare tutte le vittime di violenza e fungere da deterrente consentendo alle vittime, donne e adolescenti, di dimostrare i fenomeni di violenza subiti. Con MyTutela chiunque si senta a rischio può raccogliere prove e documenti e inviarli ad un cloud che li conserverà mettendoli a disposizione dei legali e delle forze dell’ordine.



MyTutela è l’App anti-molestie che ha l’obiettivo di aiutare le vittime di abusi, violenza o di qualsiasi reato commesso tramite smartphone a raccogliere ed archiviare le prove circa la loro condizione. A differenza delle altre App mobili che forniscono servizi di geolocalizzazione e chiamate di emergenza, “MyTutela” è l’unica applicazione riconosciuta dalle Forze dell’Ordine che consente di scaricare un report dei dati con valore legale da presentare in fase di denuncia e processo. E questo per le vittime di abusi e molestie significa avere in mano le prove per potersi difendere da chi le perseguita.



Al contempo MyTutela crea un valore aggiunto anche per le forze dell’ordine e per la magistratura, in quanto fornisce loro in modo immediato le evidenze digitali utili al fine di attivare tutte le misure protettive nei confronti della vittima. L’applicazione custodisce i dati per la vittima e per le forze dell’ordine proteggendoli anche nei casi in cui il cellulare venga danneggiato o perso; consente di scaricare un report dei dati in formato ‘ad hoc’ da usare in fase di denuncia e processo; grazie all’opzione ‘Audio Ambiente’ raccoglie le evidenze digitali a tutela delle vittime di violenza fisica; inoltre in caso di pericolo consente di chiamare un numero di emergenza, una persona fidata o le Forze dell’Ordine. La App è al momento disponibile per dispositivi Android.