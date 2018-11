Concerto gratis della Banda Città di Rutigliano per Santa Cecilia

RUTIGLIANO - La storica banda della Città di Rutigliano, con oltre un secolo di vita, vuole rendere onore alla Santa protettrice dei musicisti Santa Cecilia di cui, il 22 novembre, ricade la giornata celebrativa. Nata con il nome "Gran Concerto Bandistico - Città di Rutigliano” nel 1877, su iniziativa di 29 cittadini di Rutigliano per la promozione di un azionariato popolare, in pochi anni si affermò tra le più importanti e apprezzate bande della Puglia. Tante le tappe che in 141 anni di attività hanno segnato storia e successi della Banda di Rutigliano.



Nel 1940, con la direzione del maestro abruzzese Giustino Scassa, la Banda di Rutigliano, si distinse in un lungo tour in Campania, dove, come si legge nei giornali dell’epoca, «si è affermato tra i migliori complessi bandistici dell’Italia meridionale». Nel 1984 diretta dal maestro Gregorio Iacobelli, rappresentò la Puglia al Carnevale di Viareggio. Mentre il 15 luglio 1990, diretta dal maestro Pino Caldarola, ebbe l’onore di accompagnare l’esibizione del grande pianista russo Sergey Kuryokhin, all’Europa Jazz Festival di Noci. Nel 2006 ha invece rappresentato la tradizione bandistica pugliese nella Rassegna Internazionale delle Tradizioni Popolari di Cesano Boscone (Milano). Nel 2008 la Banda “Città di Rutigliano” è stata censita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, dopo la ratifica da parte del Governo Italiano della «Convenzione con l’Unesco per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale» ed il 24 gennaio 2011 è stata riconosciuta all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rutigliano come «Gruppo Musicale di Interesse Comunale» (Delibera n. 7/2011). Tante poi le partecipazioni e le esibizioni anche sui canali della Rai sino ad arrivare al 2016 quando si è esibita al Concorso Nazionale di Atessa (Chieti) ottenendo la «Menzione Speciale nell’interpretazione dei brani d’obbligo» ed alla Fiera del Levante di Bari per raccogliere fondi destinati alla Banda di Accumoli (Rieti) che per il terremoto del 24 agosto 2016 ha perso gli strumenti.





>





Questi alcuni delle centinaia di momenti per cui ringraziare la Santa protettrice tanto da volerle dedicare una serata all'insegna della musica, il "Concerto di Santa Cecilia" che si terrà domani, 23 novembre, con protagonista il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano diretto dal maestro Gaetano Cellamara, nella Colleggiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola a Rutigliano.



Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, si terrà a partire dalle ore 20, a cura del Circolo culturale musicale “Amici Anbima” di Rutigliano, della Associazione culturale musicale «G. Verdi» di Lizzano e della Pro Loco di Rutigliano, con il patrocinio del Comune di Rutigliano e del Gal del Sud-Est Barese.



L’appuntamento, ormai di tradizione, chiude la stagione artistica dell’orchestra rutiglianese attiva dal 1877 e tra le più antiche e note orchestre di Puglia. Quella del 2018 è stata una stagione caratterizzata da un centinaio di concerti tenuti in tutta la Puglia, in Basilicata, in Campania, in Molise ed in Abruzzo, riscontrando ovunque largo consenso di pubblico.



Nella serata di domani saranno proposte musiche di Bellini, Verdi, Mascagni, Donizetti e Puccini e pastorali natalizie tarantine.