La Fiera di Santa Caterina torna nelle vie tradizionali

FOGGIA - La tradizionale e storica manifestazione fieristica di Foggia parte domani, 23 novembre, e si prolungherà sino al 26 novembre, con una serie di novità soprattutto in tema natalizio. L’antica “Fiera di Santa Caterina”, appuntamento storico per la città di Foggia, avrà come palcoscenico le vie dove solitamente si svolgeva, ed è questa una volontà dell’Amministrazione comunale che ha scelto come luogo il teatro ‘naturale’ della Fiera.



I 158 espositori, operatori commerciali selezionati attraverso una graduatoria stilata dall’Assessorato comunale alle Attività Economiche, si posizioneranno in via Mazzei (ex via Galliani), da via Romolo Caggese a viale Fortore, su entrambi i lati; da via Caggese – nel tratto compreso tra via Da Zara e via Galliani – al lato di fronte all’Istituto Arca Capitanata. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle 22 in tutte e quattro le giornate.





“Riportare la Fiera di Santa Caterina nella sua location storica è stato uno dei primi atti compiuti da questa Amministrazione comunale – commenta il sindaco di Foggia, Franco Landella – Lo abbiamo fatto nella profonda convinzione che la valorizzazione delle tradizione della città sia un dovere politico ed una azione virtuosa, come ha dimostrato negli anni scorsi il gradimento che la comunità ha manifestato nei confronti di questa nostra decisione”.

La presenza della Fiera di Santa Caterina in via Mazzei permetterà di ottenere una rivitalizzazione significativa per il centro cittadino, ne è convinto l’assessore alle Attività Economiche, Claudio Amorese, e di avviare il lungo periodo di eventi in programma per le festività natalizie.