Un concorso per portare alla ribalta l’uso della bici in Italia

BARI - I giovani talenti sino a 35 anni e gli studenti universitari d’Italia e Germania, e quindi anche della Puglia, sono chiamati a partecipare al concorso “Sai andare in bici?” per l’ideazione di un manifesto sulla mobilità sostenibile. Organizzato dal Goethe-Institut il concorso mira a portare alla ribalta il tema della mobilità sostenibile. Creativi, grafici e illustratori possono presentare idee e spunti di riflessione sotto forma di manifesto sul tema dell’uso della bicicletta.



La bici è, ormai evidente a tutti, il mezzo del futuro. È veloce, leggera, mantiene in forma e porta ovunque. Chi viaggia in bici non resta intrappolato nel traffico, non aspetta l’autobus, non trascorre il suo tragitto in vagoni sovraffollati e soffocanti, ma al contrario può esplorare la città individualmente e ogni giorno in modo nuovo.





Qual è quindi il motivo per il quale l’uso della bicicletta non è ancora diventato un movimento di massa nelle città italiane e tedesche? In Germania in media il 10% dei tragitti viene percorso in bici, in Italia solo il 9%. L’esempio di Copenaghen mostra che le cose vanno anche in un altro modo: qui la quota di traffico dei ciclisti si attesta al 50%. Il motivo: una rete di piste ciclabili ben costruite sulle quali gli appassionati di bici possono muoversi in modo sicuro attraverso la città.



Nella maggior parte delle metropoli del mondo tuttavia i veicoli a motore hanno pur sempre la precedenza. E questo nonostante la qualità della vita nelle città sia sempre più fortemente compromessa dall’aria cattiva, dalle difficoltà e dal rumore del traffico – in considerazione del crescente numero di abitanti è prevedibile che le problematiche legate al trasporto individuale in città si intensificheranno.



Bisogna quindi invitare e stimolare sempre più i cittadini italiani e tedeschi ad utilizzare la bicicletta per i loro spostamenti soprattutto quotidiani. Da qui l’idea del concorso che si rivolge a due categorie differenti per due fasce d’età: la categoria “In Formazione” si rivolge a studenti di tutte le istituzioni universitarie siano esse private o statali, in Germania e in Italia; la categoria “Giovani Talenti” si rivolge a creativi fino ai 35 anni. Per entrambe le categorie per poter partecipare è necessario essere domiciliati in Germania o in Italia.



Saranno 2 i vincitori scelti dalla giuria, ancora in fase di composizione, uno per la categoria “In Formazione” che riceverà 2.000 euro e uno per la categoria “Giovani Talenti” che vincerà 2.500 euro ed un vincitore del premio del pubblico. Sarà inoltre stilata una doppia shortlist con i 20 migliori manifesti italiani ed i 20 migliori manifesti tedeschi. I 40 manifesti delle shortlist faranno parte di una mostra. I lavori dovranno essere in formato A3 o A2, ma gli ideatori dei lavori selezionati per la shortlist dovranno rendersi disponibili ad adattare le loro creazioni ai formati richiesti dalla mostra.



I contributi dovranno essere inviati entro le ore 23:59 del 28 febbraio 2019, per posta o digitale, sarà completo e valido solo se accompagnato dal modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato, che invio in allegato. I moduli di partecipazione, il regolamento ed il testo del concorso in formato doc sono disponibili, in italiano, sulla pagina web del Goethe Institut.



Per chi scegliesse di partecipare alla categoria “In Formazione”, rivolta a studenti di tutte le istituzioni siano esse private o statali, in Germania e in Italia, deve essere iscritto ad una Università o ad un Centro di formazione tedesco o italiano, mentre per la categoria “Giovani Talenti” la condizione, oltre a quella della residenza in uno dei due Stati europei che partecipano al concorso, è quella di non aver compiuto il 36° anno di età. Ciascuna persona può partecipare al concorso solo una volta e con un solo contributo.



I lavori potranno essere inviati o per posta all’indirizzo: Goethe-Institut Rom, c.a. Claudia Giusto, via Savoia 15, 00198 Roma, Italia (farà fede la data del timbro postale) o in formato digitale indicando nell’oggetto: concorso “Sai andare in bici” all’indirizzo mail: claudia.giusto@goethe.de (entro le 23:59 del 28 febbrai 2019). Nel caso in cui si scegliesse l’invio digitale, è necessario che i file rispettino i seguenti parametri: estensione JPG, formato A3 o A2, risoluzione 300dpi. Il file dovrà essere chiamato come segue: Cognome_Nome.jpg. L’invio (per posta o digitale) sarà completo e valido solo se accompagnato dal modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato. I lavori inviati non dovranno essere già stati pubblicati in alcun modo, stampato o digitale.



Una giuria italo-tedesca, all’interno della quale ci saranno esperti di comunicazione visiva, graphic design e illustrazione, selezionerà a porte chiuse i vincitori della categoria “In Formazione” e della categoria “Giovani Talenti” probabilmente nelle prime due settimane seguenti il termine ultimo per la consegna dei lavori.



Con l’invio del proprio lavoro, i partecipanti cedono agli organizzatori del concorso i diritti di utilizzazione necessari per lo svolgimento del concorso stesso. Tale cessione di diritti comprende la presentazione online (in diversi formati online) sulle pagine del Goethe-Institut. I partecipanti acconsentono inoltre alla cessione dei diritti non esclusivi e non commerciali di utilizzo nell’ambito delle attività del Goethe-Institut e dei suoi partner. Su Bari a diffondere l’iniziativa è l’associazione Fiab-Ruotalibera Bari.