Bronzi ed argento vinti alla Coppa Italia di Karate da due società

GINOSA - Ginosa e Laterza con i campioni Francesco Salluce, Leonardo Pirrazzo, Vito Basto e Giuseppe Salluce, sono salite agli onori della cronaca sportiva nelle gare di Coppa Italia di Karate svoltesi nei giorni scorsi al PalaPellicone di Ostia.



I quattro atleti pugliesi, nonostante il grande numero di competitori, hanno conquistato un gradino di tre diversi podi a dimostrazione che lavoro e determinazione garantiscono sempre ottimi risultati. La Coppa Italia di Karate ha valenza non solo nazionale, specie per la classe under 21, alcuni componenti della Direzione Tecnica Nazionale hanno partecipato in qualità di osservatori proprio in vista degli europei che si terranno in Danimarca a febbraio 2019. Purtroppo, l’atleta tarantino che si era preparato per prender parte a questo appuntamento, per via di un infortunio, ha dovuto saltare la competizione.





I quattro master, per i quali ci si attendeva ottimi risultati, hanno conquistato un terzo posto per la formazione a squadre, un secondo posto nella master E, un bronzo nella classe master D ed un altro nella master C ed un ottimo quinto posto. Il Centro di Karate Pirrazzo di Ginosa ha conseguito, in ex aequo, il terzo posto, per la formazione a squadra di kumite, mentre la medaglia e la coppa d’argento se li è conquistati Leonardo Pirrazzo, che ha così raggiunto il secondo posto nella categoria master E. Due i bronzi ottenuti, da Giuseppe Salluce, master D, e Vito Basto (Centro di karate Kinesia di Laterza), master C. Quinto posto in classifica per Francesco Salluce



Ma i veri obiettivi di questi maestri non sono le medaglie, poichè continueranno il loro lavoro guardando soprattutto agli atleti più giovani, sicuri che insegnare un’arte il cui canovaccio è tessuto di disciplina e lavoro possa formare cittadini migliori oltre che sportivi.