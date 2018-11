Centinaia di alberi per la Giornata nazionale in 8 città pugliesi

BARI -

Tante le città pugliesi, piccole e grandi, che tra oggi, 20 novembre 2018, e domani, onoreranno la “Giornata degli alberi” istituita il 21 novembre con la legge nazionale n. 10/2013 con iniziative dei Comuni, della Regione Puglia, dei Carabinieri Forestali e dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (Arif). Tutto è finalizzato a promuovere e valorizzare le risorse arboree, la natura ed il rispetto per l’ambiente, il mondo agricolo e forestale, che ogni giorno ci donano ossigeno e nutrimenti importanti per l’esistenza umana.

La prima giornata, quella odierna, grazie a Regione, Arif e Carabinieri Forestali, vedrà il coinvolgimento di circa 2mila alunni delle scuole, luoghi privilegiati di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare sulla cura e tutela degli alberi. Il 21 novembre, invece, in molte località pugliesi, ci sarà la piantumazione di essenze forestali con una serie di attori istituzionali, regionali e locali, e della società civile. E questo per rappresentare quanto sia fondamentale il lavoro di tutti per preservare una risorsa straordinaria, quella forestale, da un punto di vista paesaggistico, ambientale ed economico.

La celebrazione della “Giornata Nazionale degli Alberi” vuole rendere più consapevoli i cittadini sulla necessità di cambiare le piccole abitudini quotidiane, i comportamenti, a guardare la natura, la biodiversità, l’ambiente ma soprattutto gli alberi in modo diverso in relazione, tra l’altro, ai temibili effetti dei cambiamenti climatici dovuti in gran parte alle minacce poste in essere per mano dell’uomo, prima fra tutte l’uso indiscriminato delle risorse, l’alterazione sistematica degli habitat e degli ecosistemi nonché la piaga degli incendi boschivi. Illegalità su cui giornalmente sono impegnati i Carabinieri Forestali ed altre forze dell’ordine con funzione di controllo, mentre l’Arif, braccio operativo della Regione lavora per la lotta agli incendi e la gestione della risorsa acqua, fondamentale in campo agricolo. Mentre in queste particolari giornate promuoveranno, in sinergia, la cultura della legalità ambientale e della tutela del territorio e del paesaggio.

Oggi, i Carabinieri forestali e gli operatori dell’Arif si recheranno in tutte le province e nei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia (a Foggia, Vico del Gargano, Andria, Bari, Lecce, Martina Franca, Statte e Brindisi) per diffondere a centinaia di studenti delle scuole elementari e medie inferiori, il rispetto dell’ambiente sia dal punto di vista legale che umano, insieme con la tutela e gestione del patrimonio arboreo e boschivo e della biodiversità

Domani, 21 novembre, nelle stesse città ci sarà la piantumazione di essenze forestali alla presenza delle comunità locali, della società civile, e delle autorità religiose, civili e militari. La scelta dei siti ove realizzare la piantumazione degli alberi è stata condivisa dai sindaci e interesserà anche aree urbane periferiche al fine di renderle più vivibili.

A Bari, con la collaborazione del Comando Carabinieri Forestali, dell’Arif e dell’Ordine degli agronomi, e con l’aiuto dell’Amiu che sta provvedendo allo sfalcio del terreno ed alla realizzazione delle buche, in diversi spazi della città saranno piantumati circa 300 alberi ed arbusti. Una piantumazione simbolica in luoghi strategici come scuole, centri servizi ed in quartieri periferici. Più nello specifico 40 nuovi alberi (6 roverelle, 6 allori, 6 aceri, 5 lecci, 6 ornielli, 8 melograni, 3 alberi di Giuda) e circa 200 arbusti (piante di mirto, viburno e fillirea) saranno piantumati al quartiere San Paolo all’esterno della parrocchia San Giovanni Bosco, mentre altri alberi adulti saranno invece messi a dimora nella rotatoria tra via Troccoli, via Granieri, via Giaquinto e via Ribeira, sempre nello stesso quartiere.

Inoltre, in collaborazione con l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Bari, mercoledì 21 novembre, saranno piantati due alberi di falso pepe all’Urban Center, mentre un albero di limone, quattro piccole piante rampicanti (rincospermo) e un ibiscus saranno messi a dimora nel Parco Gargasole al quartiere Carrassi. Nella stessa giornata, saranno piantati degli alberi anche presso il Centro servizi per le famiglie di Japigia e la scuola Collodi di Palese. Nell’Istituto comprensivo Clementina Perone-Levi (plesso Padiglione) saranno messi a dimora altri 10 alberi grazie al contributo dell’azienda Bridgestone. Nelle scuole Tauro, Carrante, M. L. King e Don Orione saranno invece piantati degli orti e cinque nuovi alberi.

Al XVII circolo la festa durerà una settimana: Porziana Di Cosola ha raccontato che, grazie ai fondi ricevuti in dono dalla ditta Lavermicocca, nei tre plessi del XVIII Circolo saranno impiantati altrettanti orti. Inoltre sono diversi i progetti di educazione ambientale che vedono impegnati studenti del Circolo in collaborazione con i volontari e con Legambiente Bari per “Scuole sostenibili” e “nontiscordardime”.

Oltre 100, per la precisione 140 piantine, saranno invece piantumate a Vico del Gargano nelle due giornate per promuovere “l’amore per l’ambiente”. I ragazzi ed i bambini dell’istituto comprensivo Manicone-Fiorentino saranno illustrati i dati del patrimonio forestale pugliese e, a seguire, in Villa Comunale potranno assistere ad una simulazione d’intervento antincendio. Saranno mostrati loro i mezzi impiegati per spegnere un incendio e le tecniche di intervento, dagli operatori dell’Arif. Gli stessi alunni, il 21 novembre, nel giardino della scuola nel quartiere 167, potranno collaborare alla piantumazione di 140 piantine di cui potranno prendersi cura personalmente.

A Barletta, saranno invece inaugurati ufficialmente i giardini della scuola elementare “Musti” (ore 12 di oggi), per la prima volta aperti alla fruizione degli abitanti dell’intero quartiere, mentre interramenti sono previsti nell’istituto “Fraggianni” (ore 10), al VI circolo di via Zanardelli (ore 10), al VII Circolo di via dei Pini (ore 11) ed alla San Domenico Savio di via Canosa (sempre alle 11).

La Giornata del 21 novembre è stata estesa al 20 novembre in quanto ricade quella dedicata ai “Diritti dei bambini e degli adolescenti” tra i quali ci sono proprio il diritto al gioco, e cosa c’è di meglio di giocare all’aperto tra la natura, la salute, che ha le basi in un’aria meno inquinata, ed all’educazione che comprende anche il rispetto per il mondo che ci circonda e la natura che ci ospita.