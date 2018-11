Scelti da pubblico e giuria le foto del contest per il calendario

LOCOROTONDO - Sono state selezionate le foto vincitrici per il concorso del Calendario 2019 del Comune di Locorotondo. La giuria tecnica si è riunita lo scorso 9 novembre, presieduta dall’assessore alla Cultura Ermelinda Prete, e formata da giornalisti ed appassionati di fotografia, ha deliberato che la foto più votata nel contest sul social network “Facebook”, dove ha ottenuto 258 ‘like’ è stata quella scattata da Martina Conte.



La vincitrice del concorso si è quindi aggiudicata un posto sicuro sul calendario. Mentre al secondo posto si è piazzata con 252 ‘mi piace’ la foto in bianco e nero di Alfredo Neglia ed al terzo una seconda foto della vincitrice Conte a pari merito con 251 preferenze con quella di Mina Acquaviva.





Le tre foto, dei tre diversi autori, come da disciplinare 2018, saranno utilizzate per gli eventi e le manifestazioni dell’Amministrazione Comunale. Per la realizzazione del Calendario 2019, invece, la giuria tecnica ha individuato altre tre foto che andranno a comporre, insieme con quella vincitrice, la grafica che terrà compagnia nel corso del 2019 tutti coloro che sceglieranno il calendario del Comune di Locorotondo per abbellire una parete di casa o dell’ufficio, piuttosto che della scuola o altro luogo.



Le foto selezionate hanno convito i giurati per due motivi: sono state scelte perché ritraggono angoli di Locorotondo molto suggestivi e creano un gioco di luce con le ombre dei loro scatti. Si tratta delle foto di Alfredo Neglia e Giuliano De Luca in bianco e nero che ritraggono rispettivamente piazza Vittorio Emanuele e via Nardelli, e la foto di via Aprile di Mina Acquaviva.



La V Edizione dell’iniziativa ha registrano nuovamente interesse ed apprezzamenti: 40 le foto partecipanti realizzate da 16 concorrenti e pubblicate sulla pagina dedicata dell’Ufficio Stampa – Comune di Locorotondo su Facebook dove sono ancora visibili tutte le foto inviate.



Sino al 30 ottobre 2018, oltre 7mila persone hanno potuto ammirare le foto, esprimere la loro preferenza, commentare e condividere.



«I ringraziamenti più sentiti vanno rivolti ai partecipanti – ha commentato l’assessore Ermelinda Prete – sono loro che con la loro arte e passione per Locorotondo riescono a cogliere attimi sfuggenti di grande bellezza ed a regalarli, nel vero senso del termine, a tutta la comunità. Il compito delle istituzioni è quanto meno ringraziarli e dare l’opportunità di rendere visibili queste opere che fanno onore al nostro paese. Siamo orgogliosi di avere tanto seguito e di avere una tradizione con questo calendario istituzionale, che è presente non solo a Locorotondo, ma anche in tante parti della Regione e d’Italia, grazie a quanti lo richiedono per esporlo».



La premiazione del concorso fotografico avverrà domenica 2 dicembre 2018 alle ore 19 in piazza Aldo Moro, in occasione dell’accensione delle luminarie di Natale.