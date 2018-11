Pettole e Pastorali nel giorno di Santa Cecilia per l'avvio del Natale

TARANTO - Manca poco più di un mese a Natale ma Taranto è già pronta ad avviare i riti delle feste del mese più atteso dell’anno. Con l’arrivo del giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona dei musicisti, c’è la tradizione di addobbare l’albero ed allestire il presepe. Sarà l’avvio del lungo cammino che porterà all’Immacolata, al Natale, al Capodanno ed all’Epifania.



Il 22 novembre è il giorno in cui ci si sveglia all’alba, soprattutto le casalinghe, per preparare le pettole dolci da mangiare a colazione, mentre per le vie della città la banda suona alcune pastorali. Un modo per iniziare ad assaporare ed a vivere oltre 40 giorni di festa.





In tema strettamente musicale alle ore 3.30 nella Cattedrale di San Cataldo ci sarà la benedizione delle bande che gireranno per le vie della città: Città di Taranto “Santa Cecilia” diretta dal maestro Giuseppe Gregucci e “Giovanni Paisiello” diretta dal maestro Vincenzo Simonetti. A seguire la traslazione della statua di Santa Cecilia dalla Cattedrale alla Chiesa di San Giuseppe, nella città vecchia, e pettolata. Quattro i gruppi bandistici che dalle ore 4 alle 8 gireranno per la città al suono delle Pastorali Tarantine per annunciare a tutti l’inizio del periodo Natalizio con due appuntamenti prefissati: alle 7.30 in Arcivescovado e alle ore 8.30 a Palazzo di Città



Il Comune ha inoltre programmato altri eventi come l’arrivo della Pista del Ghiaccio in piazza della Vittoria, un ritorno gradito dopo il successo dello scorso anno, e che sarà inaugurato proprio il 22 novembre 2018, per pattinare in città sino al 20 gennaio 2019. Per attirare i turisti il Comune di Taranto insieme con il Distretto Urbano del Commercio di Taranto hanno organizzato un videomapping da proiettare sul castello Aragonese. Già realizzato con il Trofeo del Mare, visto l’alto interesse del pubblico, ha convinto gli organizzatori degli eventi natalizi a riproporlo, con altre sorprese anche per Natale con una nuova produzione, che, durante il lungo Natale tarantino, regalerà emozioni e rallegrerà la città tenendo col fiato sospeso grandi e bambini, oltre a richiamare turisti.



Non mancano gli appuntamenti di solidarietà come quelli in programma con l’Avo, l’Associazione volontari ospedalieri, con due pettolate, proprio il 22 novembre, una alle ore 15 nei reparti dell’ospedale “Moscati” e l’altro alle ore 17 al “Ss. Annunziata”. Per i volontari Avo, la solidarietà vale doppio perché a tutti i ricoverati fanno dimenticare lo stato di disagio in cui vivono ma, soprattutto, fa sentire i volontari della solidarietà e i beneficiari del servizio, e tutti gli altri che sono vicini, come una grande ed unica famiglia. Operando per tutto l’anno al fianco dei malati, in alcune circostanze come Santa Cecilia, il loro servizio si moltiplica e, per questo motivo, viene esaltato.



Le due pettolate saranno arricchite da momenti di animazione e di intrattenimento per i malati dei reparti con l’accompagnamento di due zampognari che in abiti tipici, suonando motivi natalizi tradizionali, percorreranno i vari reparti guidati dalla presidente dell’Avo, Anna Pulpito, ed i numerosi volontari della locale associazione. Poi gli stessi offriranno calde pettole ai degenti ed ai familiari che vorranno degustarle.



Queste, diversamente dalle altre che nel giorno dedicato alla Santa della musica verranno distribuite un po’ ovunque, avranno di certo un sapore e un significato diverso: la solidarietà che condivide il cibo della festa con chi soffre e che mette ciascuno dei fruitori per qualche ora nella condizione di non pensare alla malattia. I due zampognari che condivideranno con i malati questi momenti, e che suoneranno zampogne molisane a chiave, sono Giuseppe Ciciriello di Ceglie Messapica e, con voce, tamburrello e organetto, NH Damiano Nicolella De Vicaris dei Marchesi di Santa Lucia di Martina Franca. Seguirà la declamazione di poesie in dialetto tarantino dell’artista Nicola Giudetti. Le pettole saranno offerte dalla Pizzeria “Magna Grecia” di Taranto grazie all’interessamento del volontario Biagio Spinelli.



Tra gli eventi in programma per Santa Cecilia anche una passeggiata organizzata dalla società podistica "Atletica Talsano" in collaborazione con l’Arci Talsano per un'allegra camminata con ricco ristoro finale di pettole ed intitolata "Pettoliamo & Camminiamo". Inoltre ci sarà anche una mostra fotografica all'insegna dello sport a fare da contorno. L'evento avrà luogo su un percorso di massimo 4,5 km per le vie del quartiere Talsano con raduno alle ore 18 in corso Vittorio Emanuele II angolo via Umberto I.