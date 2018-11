Dieci film per affrontare i problemi sociali ed il volontariato

BARI - Dieci proiezioni, con cadenza quindicinale, da gennaio a maggio 2019, caratterizzeranno la prima edizione di “Incontri ravvicinati del Terzo settore”, la rassegna di educazione al cinema sociale organizzato da Comune di Bari-Assessorato al Welfare, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ed Apulia Film Commission.



Sotto la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, formatore, giornalista e critico cinematografico e presidente della Cooperativa Sociale "I bambini di Truffaut", sono stati scelti film della cinematografia mondiale la maggior parte dei quali inediti e selezionati nell’ambito di Festival del settore, per raccontare le problematiche tipiche del mondo del volontariato dalla devianza minorile, all’educazione dei minori, alla scuola-famiglia-società civile, alla legalità, alla famiglia, all’adozione di figli, all’autismo, alla povertà e tanto altro.





Per ogni film, sarà coinvolto a rotazione una realtà del Settore della Città di Bari e della provincia, con cui condividere un percorso di formazione al Cinema Sociale per riportare la stessa esperienza nelle realtà con cui si opera. Scopo dell’iniziativa è quello di far diventare il cinema uno strumento di crescita e di formazione per i formatori e gli stessi utenti delle cooperative e delle realtà sociali che operano nel Terzo Settore. Quest’ultimo, nonostante la crisi economica, sociale, politica e culturale, che non stenta a mostrare miglioramenti, mostra una diffusione complessiva in continua crescita. Un’opera essenziale, che fa del nostro Paese uno dei più avanzati, rispetto al settore, le cui attività prevalenti delle organizzazioni restano quelle del volontariato sociale e sanitario, che coprono insieme, un capitale di vaste proporzioni che, altrimenti, risulterebbe non garantito, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione (bambini, donne, anziani).



Nel settore sociale prevalgono le attività rivolte ad anziani, insieme a quelle rivolte alle famiglie, alle attività ricreative e all’handicap. Nel settore sanitario risultano decisamente maggioritarie le attività di donazione del sangue e di pronto soccorso. Il settore culturale è caratterizzato da attività di educazione e promozione culturale, che però, a differenza da altre regioni, in Puglia, resta appannaggio di qualche sterile e obsoleta esperienza, mai così forte e importante, capace di dare origine ad una vera e propria esperienza del Sociale, intesa come momento non solo aggregativo, ma formativo del Terzo settore, che dovrebbe utilizzare lo strumento del cinema come mezzo per educare, informare, sperimentare nuovi sistemi di comunicazione e di formazione, capace di avere delle ricadute reali sul concreto vissuto degli utenti e dei professionisti del Terzo settore.



L’Italia, che vanta una lunga e consolidata tradizione, relativamente al “Cinema Sociale” ne avrebbe da dire e da dare tanto su vari temi e problemi che intrecciano le vite e le difficoltà delle persone più deboli per farne oggetto di riabilitazione e bellezza.



L’iniziativa vuol essere la prima esperienza per mettere insieme una serie di organizzazioni, cooperative, associazioni e professionisti del Terzo settore, con cui poter costruire un percorso utile a creare concrete reti sociali, per un migliore lavoro proprio nel settore di pertinenza.



Si comincia il 17 gennaio 2019 con “Short Term 12” per la regia di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, John Gallagher jr, Kaitlyn Dever, Stephanie Beatriz e Rami Malek che racconta di una giovane donna che lavora con passione come supervisore in un centro per ragazzi problematici e la cui quotidianità sarà turbata dall'arrivo in comunità di una ragazza adolescente tormentata ma piena di talento, con la quale la donna svilupperà una forte empatia, ma che la condurrà al tempo stesso a ricordare il passato, portandola di nuovo a combattere contro i suoi demoni.



Il 31 gennaio sarà la volta di “A Cambra” regia di Jonas Carpignano, con Pio Amato, Koudous Seihon sulla storia di un 14enne che vive nella piccola comunità Rom denominata A Ciambra in Calabria. Beve, fuma ed è uno dei pochi che siano in relazione con tutte le realtà presenti in zona: gli italiani, gli africani e i suoi consanguinei Rom. Il ragazzo segue e ammira il fratello maggiore e da lui apprende gli elementi basilari del furto. Quando il fratello ed il padre vengono arrestati tocca al ragazzo diventare capofamiglia e provvedere al sostentamento della numerosa famiglia.



Il 5 febbraio in programma c’è “Boy A” di John Crowley, con Andrew Garfield, Peter Mullan, Siobhan Finneran, Alfie Owen e Victoria Brazier; il 20 febbraio “American honey” di Andrea Arnold, con Sasha Lane, Shia LaBeouf, McCaul Lombardi; il 6 marzo “Beyond” di Pernilla August, con Noomi Rapace, Ola Rapace, Outi Mäenpää, Ville Virtanen; il 20 marzo "Condotta” di Ernesto Daranas, con Alina Rodríguez, Miriel Cejas, Silvia Aguila; si prosegue con "Blackbird” di Jason Buxton, "Crazy for football” film documentario di Volfango De Biasi, "Disconnect" di Henry Alex Rubin; il 22 marzo con "La terra dell'abbastanza" di Damiano D'Innocenzo e Fabio D’Innocenzo.



Le proiezioni, in programma alle 16.30 ed alle 19.30, si terranno tutte nella Mediateca Regionale Pugliese.