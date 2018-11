Ragazzi speciali a lezione di pasticceria per preparare panettoni

MODUGNO - Da atleti a pasticceri per l’inclusione e la beneficenza, è quanto si troveranno a vivere quattordici atleti della Team Puglia Special Olympics partecipando ad un corso tenuto da maestri pasticceri. Durante il mini-corso i ragazzi impareranno le tecniche ed i segreti per preparare i più buoni panettoni che poi saranno messi in vendita per una raccolta fondi devoluto allo stesso team sportivo che vanta due direttori provinciali, uno di Bari e l’altro di Taranto.



Come accade con lo sport, i ragazzi che parteciperanno al corso avranno l’occasione di cimentarsi con la pasticceria all’interno di una vero ambiente professionale, acquisendo dimestichezza con gli attrezzi da cucina, socializzando e collaborando tra loro e il personale dell’accademia. Speciali maestri saranno, in questa occasione, Giuseppe e Matteo Galena nella scuola di cucina Galena Chef Academy di Modugno che li ospiterà a partire da domani, 20 novembre 2018, dalle ore 9 alle 12.30.





“Per la prima volta nella nostra accademia – ha affermato Giuseppe Galena – ospiteremo dei ragazzi speciali. Sono molto emozionato e felice di avere questa possibilità. Insegnando nella scuola alberghiera, ho alunni con disabilità e devo ammettere che mi trovo bene con loro e mi piace impegnarmi nel sociale. Ritengo che sia un buon modo per integrare questi ragazzi che spesso vengono emarginati, specialmente dopo la scuola”.



La Special Olimpic è un movimento sportivo per le disabilità intellettive, il cui obiettivo è l’inclusione di questi ragazzi nel tessuto sociale attraverso la pratica atletica. Differente dal Comitato giochi Paraolimpici, ma da esso riconosciuto, si è sviluppato in America su iniziativa di Eurinice Kennedy Shriver, sorella del trentacinquesimo presidente degli Sati Uniti John Fitzgerald e di Rosemary, che aveva una disabilità intellettiva. A seguito delle esperienze sportive fatte insieme, Eurinice ebbe una splendida intuizione. Ha capito, lei per prima, che lo sport poteva essere il terreno comune per unire persone diverse, ognuna con le sue caratteristiche. Così con l’intento di creare un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, il movimento, fondato nel 1968, è diventato globale. Oggi giorno in tutto in mondo vengono organizzate competizioni dai vari team ed anche in Italia sono programmate ogni anno gare nazionali, regionali e provinciali.



“Questa iniziativa – ha spiegato Dino Rotunno, direttore provinciale di Bari della Special Olympic Team Puglia – è stata lanciata dal direttore regionale Ketty Lorusso e da me, con l’intento di ottenere fondi per il nostro movimento”.