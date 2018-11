Ecco in anteprima le panchine letterarie promosse dall’Università

FOGGIA - Cinque “Panchine letterarie”, come quelle le progetto londinese, sono arrivare a Foggia con l’iniziativa dell’Università di Foggia ed il contributo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e dell’Accademia di Belle Arti di Foggia (Abafg). Si tratta di sedute a forma di libro che i cinque Dipartimenti universitari hanno voluto dedicare ad un autore italiano ed a una specifica opera.



“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà” così Italo Calvino, nella sua opera “Se una notte d'inverno un viaggiatore”, definiva la lettura. L’Università di Foggia, condividendo tale fascino, ha preso le mosse dal più famoso progetto “Books about Town” di Londra e ha celebrato la letteratura italiana. E così come la capitale British, qualche anno fa, si è colorata con delle meravigliose Panchine Letterarie, con lo stesso intento le corti dei Dipartimenti dell’Ateneo foggiano sono state arricchite con delle evocative sedute a forma di libro.





>





Le Panchine Letterarie dell’Università di Foggia arrivano in Città grazie alla sinergia tra tre Istituzioni. Sono, infatti, state finanziate dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e decorate, invece, da quattro studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Sono tutte n pietra ricostruita con finitura levigata (dimensioni: 160x55x76h) e sono state realizzate, per l’Università di Foggia a forma di libro, da Manufatti Viscio di Apricena, località alle porte del Gargano, rinomata e apprezzata proprio per le sue cave di pietra.



Le panchine saranno inaugurate e consegnate alla comunità universitaria il 20 novembre 2018, alle ore 11, nel Dipartimento di Giurisprudenza (largo Papa Giovanni Paolo II n. 1 – Foggia), nel cortile antistante l’ingresso principale.



Alla cerimonia pubblica interverranno rettore dell’Università di Foggia. Maurizio Ricci, il prof. Aldo Ligustro, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il prof. Pietro Di Terlizzi, direttore dell’Accademia di Belle Arti Di Foggia. Saranno presenti, altresì, il prof. Antonino Foti, docente di Anatomia artistica, Tecnologie dei nuovi materiali, Tipologia dei materiali e Ecodesign e referente del progetto per l’Accademia e gli studenti dell’Accademia: Giorgia Valente, autrice della panchina di Studi Umanistici, Alessio Ciocia, autore della panchina di Giurisprudenza e Francesco Leone e Francesco Tomaiuolo, autori a quattro mani delle panchine dei Dipartimenti di Agraria, Economia e del Polo Biomedico.



Le opere a cui sono ispirate le Panchine Letterarie dell’Università di Foggia sono “Novecento” di Alessandro Baricco (sita presso il Dipartimento di Economia), “Un uomo” di Oriana Fallaci (Dipartimento di Giurisprudenza), “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti (Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente), “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini (Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione) e “Il conto delle minne” di Giuseppina Torregrossa (Polo Biomedico – Dipartimenti di Area Medica).



“Sono molto felice di aver dato vita a questo progetto – ha dichiarato il rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci - Le panchine letterarie in tutta Europa hanno raccolto consensi e affascinato persone di tutte le età, perché è un progetto ricco di significato, mira a far appassionare, i più giovani e non, alla lettura, all'amore per i libri, all'arte, ma anche a promuovere le eccellenze nazionali e locali”.



Le opere scelte sono state selezionate privilegiando laureati Honoris Causa dell’UniFoggia, come Dacia Maraini (Laurea in Progettista e dirigente dei servizi educativi e formativi - 18 novembre 2010) e Niccolò Ammaniti (Laurea in Filologia, Lettere e Storia - 17 gennaio 2017). I soggetti rappresentati sono frutto dell'attività di ricerca artistica da parte dei ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, attraverso lo studio e l'interpretazione critica dei testi presi in esame, forniti dall'Università di Foggia, con i quali sono state elaborate le cinque proposte. La libertà espressiva attraverso cui hanno realizzato le decorazioni, affonda le radici nella loro esperienza accademica, legata alle varie discipline creative con cui hanno posto le basi di un proprio linguaggio, dall'Illustrazione, al Fumetto, passando dalla Street art.



La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata da un allestimento fotografico che mostrerà tutte le panchine e racconterà le varie fasi del progetto: dalla produzione in fabbrica, agli interventi pittorici. Il progetto Panchine Letterarie dell’Università di Foggia, nelle varie fasi di ideazione, organizzazione, attuazione e decorazione e in tutti i suoi aspetti istituzionali, amministrativi e artistici, è durato più di un anno e ha coinvolto diverse unità di personale Tecnico-Amministrativo Unifg, coordinate dall'Area Area Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne.