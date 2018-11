La mostra “Bunker” di Giangrande nel rifugio antiaerei

MONOPOLI - Una mostra esperienziale ed itinerante intitolata “Bunker” sarà inaugura il 17 novembre 2018 nell’ambito di “Prospero Fest”, in corso a Monopoli dal 6 novembre scorso. Si tratta di una personale di Michele Giangrande che è riuscito a realizzare un progetto strategico dedicato all’arte contemporanea per un nuovo percorso negli spazi del Bunker Museum in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli.



L’iniziativa è stata voluta dal sindaco Angelo Annese e dell’assessore alla Cultura Rosanna Perricci, per dare un maggior rilievo al rifugio antiaereo. La mostra, a cura di Alexander Larrarte con i contributi critici di Giusy Caroppo e Roberto Lacarbonara, è promossa dal Comune di Monopoli, Assessorato alla Cultura, con il patrocinio della Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a mare. Tutta l’operazione sarà documentata con un importante volume edito da Quorum Edizioni.





>





Nel rifugio antiaereo, ora Bunker Museum, tra i ristretti corridoi e l’eco di un passato lontano, la mostra d’arte contemporanea invaderà il sottosuolo di Monopoli. Oltre una lastra posta nel terreno che riporta l’articolo 11 della costituzione “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, da una ripida scala, si accede ad un articolato sistema di gallerie nelle viscere della terra. Il forte impatto con l’ambiente stretto e buio, consentirà di addentrarsi tra le installazioni realizzate per l’occasione. L’allestimento curato dalla scenografa Angela Varvara con le musiche di Stefano Ottomano, contribuiranno ad accentuare la riflessione e il senso di disagio e malessere alla base dell’esperienza.



Michele Giangrande lavora nel campo dell'arte contemporanea con opere di carattere concettuale. Il percorso raccoglie, come i gironi dell’inferno dantesco, 9 installazioni site specific, senza titolo in omaggio alle vittime di tutte le guerre di cui non si è mai accertata l’identità. In oltre trecento metri di gallerie che formano una X nel sottosuolo della grande piazza Vittorio Emanuele di Monopoli, per una fortificazione difensiva ipogea, un claustrofobico luogo di salvezza, un bunker, rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra mondiale, ritenuto uno dei più ampi della Puglia dove si potevano accogliere fino a 1.800 persone. Ed è in questo scenario che Michele Giangrande riuscirà a catalizzare una scena in cui il pubblico è invitato ad essere co-protagonista.



La presentazione si terrà alle ore 18 nella Biblioteca Civica Prospero Rendella, in piazza Garibaldi. Per l’occasione sarà firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Monopoli e la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a mare. A seguire la proiezione del video documentario del regista Alessandro Piva, girato a Corato, in occasione del primo capitolo della mostra. Il Bunker Museum, in piazza Vittorio Emanuele, verrà aperto al pubblico alle ore 19.30.



La mostra resterà in allestimento sino al 25 aprile 2019 e sarà aperta al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle ore 18 alle 21 con apertura straordinaria domenica 18 novembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Per informazioni e prenotazioni bisognerà contattare lo Iat di Monopoli in via Garibaldi (telefono 080.4140264, email info@viaggiareinpuglia.it).