Camminata culturale tra sarcofagi, Sacello Romano e Villa Capecelatro

TARANTO - Per la promozione territoriale della città di Taranto, sabato 17 novembre 2018, la cooperativa Polisviluppo Servizi Archeologici, ha organizzato una passeggiata culturale con mete il Sacello romano ed i resti della settecentesca Villa Capecelatro, quest’ultima solitamente non accessibile al pubblico. La visita sarà nell’area dell’Ospedale Militare e nel Borgo Umbertino, custodi di meravigliose testimonianze storiche. E sono previste guide turistiche esperte.



I “Tesori Nascosti di Taranto” è l’appuntamento che rientra nel programma “Storie di Taranto” della cooperativa Polisviluppo, composta da archeologi, storici dell'arte, conservatori dei Beni Culturali e guide turistiche abilitate. Per far conoscere un’altra Taranto, esperti guideranno i visitatori lungo un percorso storico ed archeologico suggestivo, in un’area di grande valenza naturalistica, sopravvissuta alla cementificazione urbana, grazie alla cura della Marina Militare. Leggende, notizie storiche, evidenze archeologiche e curiosità inedite contribuiranno alla comprensione di un interessante spaccato storico della nostra città. La grande archeologia, dunque, unitamente alla storia della sfarzosa Villa, edificata nel 1796 per volere dell’Arcivescovo Giuseppe Capecelatro, impreziosito dai magnifici affreschi del noto pittore Carella, da statue, mosaici e resti archeologici di inestimabile valore. Una visita alla riscoperta della storia millenaria della città dei due Mari e del suo Borgo Umbertino, ai più sconosciuto.





Dal Sacello di età Romana Tardo Repubblicana (all’interno dell’Ospedale Militare), legato a divinità infere, ai sontuosi arredi scultorei della scomparsa settecentesca Villa Capecelatro, disseminati nei rigogliosi giardini Catapano-Giovinazzi. L’itinerario sarà completato dalla scoperta di sarcofagi litici provenienti da antichi relitti, in un contesto naturalistico in cui le piante di acanto, immortalate dall’architettura corinzia, proliferano grazie ai Citri di acqua dolce che sgorgano in superficie.



L’ingresso alle aree di visita è gratuito, grazie alla gentile concessione della Marina Militare, mentre il servizio di visita guidata è di 6 euro a persona, gratuito per i bambini. La prenotazione è obbligatoria (per comunicare i partecipanti all’ingresso dell’Ospedale Militare) telefonando al 340.7641759. Il raduno è fissato alle ore 10 in piazza Garibaldi, davanti al Punto d’Informazione Turistica da dove si partirà per raggiungere le mete.