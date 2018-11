Due appuntamenti per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

BARLETTA - L’Amministrazione comunale di Barletta ha deciso di aderire alla decima edizione della Serr (Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti) che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018. Sul tema comune “I rifiuti pericolosi” saranno organizzati eventi per imparare a conoscerli, smaltirli e ridurli anche quando, non di rado, sono presenti nelle nostre case, tra cui detersivi, pesticidi e persino cosmetici.



Con la collaborazione di “ScartOff”, la locale associazione culturale che dal 2013 ne sostiene gli obiettivi, il Comune di Barletta vedrà realizzati due eventi uno il 17 novembre e l’altro il 25 novembre.





Si inizia sabato 17 novembre, alle ore 9 nella sala Rossa del Castello con il convegno “Il miglior rifiuto è quello non prodotto” che, puntando a dar risalto ai processi produttivi virtuosi e ai percorsi di economia circolare, introdurrà la nuova disciplina dei sottoprodotti, il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264. L'incontro/dibattito vedrà protagoniste le aziende che hanno scelto di dare una seconda vita al loro scarto, destinando al riuso gli sfridi di lavorazione. L'argomento sarà approfondito dai relatori, esperti del settore, che sensibilizzeranno la platea sulla creazione di un centro di riuso e di stoccaggio delle materie riutilizzabili. Quest'azione parte dall’impegno quotidiano sul territorio dell'eco-bottega, vincitrice del Bando Regionale “Principi Attivi” 2012 e iscritta all'elenco dei Sottoprodotti della Camera di Commercio di Bari. Tra gli interventi previsti quelli del sindaco Cosimo Damiano Cannito, Michelina Rociola presidente dell’associazione “ScartOff” Barletta, il consulente dell’Unione Europea e membro dell’Osservatorio Rifiuti Zero, Alessio Ciacci, l’esperta in ricerca e comunicazione di politiche e azioni di prevenzione rifiuti, Irene Ivoi ed il segretario dell’Albo Nazionale Gestioni Ambientali per la Puglia, Dario Patruno. A seguire, uno sguardo al futuro attraverso il contributo della Senatrice Assuntela Messina, segretario della 13ª Commissione permanente Ambiente e del Consigliere regionale Ruggiero Mennea. In chiusura consentiti gli interventi del pubblico.



Il 25 novembre, invece, sarà la sede dell’associazione “ScartOff” (in via Rizzitelli a Barletta) ad ospitare, dalle or 18, un workshop incardinato sul tema corrente dal motto "Time to detox", per focalizzare l'attenzione sui rifiuti pericolosi. S’inizierà considerando che anche i prodotti per la pulizia della casa, talvolta, contengono sostanze tossiche ed è possibile crearne di alternativi, non inquinanti, in modo semplice e adoperando componenti naturali. Ospiti dell'evento: Annalisa Acconciaioco, tecnologa alimentare che mostrerà i contenuti delle etichette e i simboli che caratterizzano i pericoli di alcuni prodotti; Anna Maria Salzo, imprenditrice nel settore dell'eco cosmesi naturale, che analizzerà l'Inci (la denominazione utilizzata su scala internazionale per indicare nell’etichetta gli ingredienti dei prodotti) e porterà la testimonianza di aziende che “fanno bene alla salute”; Gianluca Centaro, responsabile di EcologicaBAT, che avrà il compito di illustrare le possibilità di recupero e riuso degli oli vegetali esausti. L’obiettivo è il più ampio coinvolgimento per prevenire, ridurre e riciclare correttamente i rifiuti, rispettando l'ambiente con l'intento di creare le basi per la nascita di un vero e proprio distretto locale di economia verde circolare.



Per conoscere gli altri eventi e le località dove si svologono basta visitare il portale web del Serr e consultare la mappa.