Più veloci le pratiche per le imprese con il Suap gestito dalla Cciaa

FOGGIA - Anche il Comune di Foggia, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2018, ha aderito al Servizio di gestione del Suap attraverso il portale della Camera di Commercio di Foggia. E dal 12 novembre 2018 è attivo attraverso la Cciaa il nuovo servizio dedicato alle attività produttive come previsto nella convenzione stipulata tra Comune e Camera di Commercio di Foggia per attivare percorsi di semplificazione amministrativa per le imprese ed in particolare per le start up.



Il Suap telematico della Cciaa è l’unico punto di contatto con il Comune e con gli altri enti ed uffici coinvolti (Provincia, Asl, etc.) in tutte le fasi dei procedimenti inerenti l'attività di impresa, in qualsiasi settore sia essa operante. Quindi esclusivamente in via telematica, attraverso il portale Impresa in un giorno, dopo essersi accreditati, è possibile inoltrare al Comune di Foggia le istanze di competenza del Suap.





Con l'attivazione dello Sportello Unico di Foggia salgono a quarantotto i Comuni della Capitanata che hanno deliberato la delega all'ente di rappresentanza del mondo delle imprese per la gestione del Suap telematico. Si amplia così sensibilmente la platea di imprese interessate da questo percorso di semplificazione, con velocizzazione dei tempi e snellimento delle procedure amministrative. Sono oltre 18mila, infatti, le aziende coinvolte, aventi sede legale a Foggia, che rappresentano circa la metà delle istanze relative a inizio-modifica-cessazione attività presso il registro imprese.



Con questa attivazione e l'integrazione con il registro imprese si consente, quindi, il necessario coordinamento tra le banche dati degli enti delle Pubbliche Amministrazioni e il controllo sulle dichiarazioni presentate nelle Scia. Tutti i procedimenti telematici presentati alimenteranno il fascicolo informatico d'impresa che conterrà tutti gli atti, provvedimenti, autorizzazioni dell'impresa. Atti questi consultabili dal cassetto digitale dell'imprenditore, il nuovo strumento innovativo a disposizione del legale rappresentante o titolare di un'attività imprenditoriale per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa.



Lo Sportello Unico informatizzato rende inoltre possibile l’avvio d’impresa in un solo giorno contestualmente all’invio della Comunicazione Unica. “Impresainungiorno.gov.it” funge da punto di riferimento operativo e informativo per il disbrigo di tutte le pratiche di start-up e delle procedure telematiche, dalla comunicazione all’avvio dell’impresa, dalla ricezione della domanda al pagamento delle spese e al rilascio dei provvedimenti.