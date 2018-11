Presentazione di un libro e concerto dedicato a Umberto Giordano

BARI - Nel Salone dell’Organo del Conservatorio Piccinni si conclude la terza edizione della rassegna “Note d’autore”, curata dalla musicologa Maria Grazia Melucci docente di Bibliografia musicale al conservatorio barese.



L’ultimo appuntamento, sempre ad ingresso libero sino ad esaurimento posti, è per il 16 novembre 2018, con inizio alle ore 16, in cui sarà ospite il maestro Carmen Battiante, direttrice d'orchestra e di coro, direttrice artistica della fondazione "Musicalia", della fondazione Montiuniti di Foggia e docente di pedagogia musicale al Conservatorio di Reggio Calabria. La Battiante presenterà il suo lavoro di ricerca sulle lettere e gli scritti di Umberto Giordano, raccolto nella pubblicazione da lei curata "Diari di Umberto Giordano" in 4 volumi (l'ultimo pubblicato nel 2016). Interverrà anche il prof. Pierfranco Moliterni dell'Università di Bari.





Il compositore foggiano, Umberto Giordano, proprio in questi giorni è al centro dell'attenzione del mondo della musicologia e della storiografia musicale, per la ricorrenza dei 70 anni della sua morte. Un convegno internazionale di studi organizzato dal Conservatorio di Foggia si è appena concluso ed è stata presentata una nuova corposa biografia, ‘summa’ degli studi del foggiano Agostino Ruscillo, pubblicato da EDT, viene presentato da Dinko Fabris, sempre a Foggia. L'appuntamento è dunque in linea con un tema di grande attualità.

Ora l’appuntamento barese che conferma l’attenzione verso l’illustre pugliese e che vedrà anche l'interludio musicale a tema, curato dal maestro Mimmo Colaianni ed una sua alunna, il soprano Maria Chiara Scarale, con romanze di Giordano. Al pianoforte Xizi Yang.