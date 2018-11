Vino novello e caldarroste ‘condite’ da musica e spettacoli

CONVERSANO - Si avvicina la decima edizione di “Novello sotto il Castello” che si svolgerà dal 16 al 18 novembre prossimi nel borgo antico di Conversano pronto a trasformarsi nella vetrina delle eccellenze enogastronomiche pugliesi.



Tre giorni di spettacoli, mercatini d’artigianato e laboratori per un’edizione del cambiamento per Novello sotto il Castello, la manifestazione che dal 2009 porta a Conversano l’eccellenza dell’enogastronomia pugliese, con il meglio che la terra pugliese ha da offrire, declinato nella formula dello ‘street food’. Tante le novità pensate per l’edizione 2018 ed organizzate dall’associazione culturale “La compagnia del Trullo”. Spazio come sempre alle arti, con 35 spettacoli itineranti che animeranno le vie di Conversano. Senza dimenticare naturalmente la musica. Il 16 novembre è la serata dei nuovi talenti nostrani, con il sound graffiante dei South Jazz Quartet. È un connubio tra sangue pugliese e suggestioni internazionali quello dei Municipale Balcanica, che sabato 17 novembre portano in piazza Castello il loro nuovo album di inediti. Gradito ritorno a Novello anche per i Skanderground, pronti domenica 18 novembre a far scatenare con i ritmi ska il pubblico di piazza Castello.





Le aziende del territorio presenteranno i prodotti tipici tra innovazione e tradizione. Nell’area perimetrale del Castello, ovvero su piazza Castello, piazza Conciliazione e in generale sulla prima parte di corso Morea saranno installate 30 strutture prefabbricate dove si potranno acquistare le eccellenze dop pugliesi, dal Pallone di Gravina alla Burrata di Andria, passando per la Lenticchia, il Pane di Altamura e il Caciocavallo Silano. Mentre le degustazioni, perfetta declinazione dello street food nostrano in un’inedita versione gourmet, saranno curate da 50 espositori gastronomici (dislocati in Anfiteatro Belvedere, a largo Porta tarantina in corso Morea e in piazza XX Settembre) saranno realizzati esclusivamente con prodotti tipici pugliesi, con combinazioni anche ‘ardite’ per soddisfare anche i palati più esigenti.



In un’edizione che vuole essere un omaggio a quanto di buono fatto da Novello sotto il Castello negli ultimi nove anni, non possono mancare i due simboli storici: il vino e le caldarroste. Per la decima edizioni il numero delle cantine presenti sarà di 40, offrendo il frutto delle migliori uve provenienti da tutta la Puglia: da Martina Franca a Leverano, da Mottola a Cisternino e Andria. Vini che accompagneranno le classiche caldarroste, fornite anche quest’anno dall’azienda conversanese D’Ambruoso Fruit & Vegetables. Una combinazione speciale, che già nelle scorse edizioni ha attirato a Conversano circa 100mila visitatori, curiosi di assaggiare i tanti prodotti a presidio Slow Food e non solo.



Non si punta solo all’enogastronomia, ma a creare un percorso capace di far dialogare tra loro le arti, da quella produttiva degli artigiani a quella sonora dei musicisti. E in un’edizione all’insegna dell’amarcord di nove anni di successi, ci saranno 50 stand di artigianato locale (su corso Umberto I e Villa Garibaldi), 10 dibattiti e conferenze, 15 laboratori e 35 spettacoli itineranti. Tra le vie del borgo antico ci si potrà far incantare dalle acrobazie degli artisti di strada, funamboli e clown di “Novello Circus - il circo di novello sotto il castello”, perdersi nel suggestivo incontro tra danza, poesia e vino offerto dallo spettacolo “Dal vino alla danza: poesia del corpo inebriato” o farsi incuriosire dalle presentazioni letterarie e agli incontri di approfondimento che vedranno ospiti politici romanzieri, esperti, imprenditori e giornalisti. Spazio naturalmente alla musica, anche qui in un ideale abbraccio tra passato e futuro.



Fino a tarda serata, inoltre, si potranno visitare le mostre ospitate in diversi spazi del borgo antico, oppure scoprire i più suggestivi monumenti della città, come il polo museale Museco (aperto da venerdì a domenica negli orari 9-13 e 16-20, la Cattedrale e le chiese di San Benedetto, Santa Chiara e San Cosma (ingresso dalle ore 20 alle 23 sabato 17 novembre e dalle ore 18 alle 22 domenica 18 novembre). La giornata conclusiva della manifestazione prevede anche visite guidate alla città, al Castello dei Conti e alla Pinacoteca Finoglio, organizzate a partire dalle 10 dalla Pro Loco di Conversano (per informazioni ulteriori e prenotazioni si può contattare il numero 080.4951228 o scrivere un’email a proloco.conversano@libero.it). Per conoscere più nel dettaglio i programmi delle singole giornale si può dare un’occhiata sul sito web Novello sotto il Castello.